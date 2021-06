Da ora sarà un po’ come fare i reels anche su Tinder

Ci sono delle grandi novità su Tinder. La piattaforma di incontri sta diventando sempre più simile a un social network tradizionale, praticamente in tutto e per tutto. E se, qualche giorno fa, la notizia era legata più che altro alla possibilità di avere una breve conversazione via chat prima di fare il match vero e proprio, ecco che adesso – per alcuni mercati – Tinder ha annunciato la possibilità di condividere dei video brevi, dalla durata di nove secondi, e in questo modo uniformarsi a tutte quelle piattaforme che fanno dei contenuti multimediali il proprio core-business.

Novità su Tinder: sarà possibile girare brevi video e pubblicarli

L’annuncio è stato fatto sul blog ufficiale della piattaforma. «Siamo davvero entusiasti – si legge – di introdurre i video su Tinder! Se hai accesso a questa opzione, caricare i video sul tuo profilo è facile: clicca sull’icona principale sulla schermata iniziale, seleziona la voce Add Media, clicca su Upload Video, seleziona e edita un video dal roll della tua videocamera, clicca su Done. Al momento, questa opzione è disponibile soltanto sui mercati selezionati per il test, ma siamo davvero molto entusiasti di poterlo condividere anche con altri membri della community molto presto».

L’innovazione – lo si capisce bene – è dettata dal fatto che una piattaforma per incontri come Tinder è diventata sempre più pop e c’è sempre maggiore disinvoltura nell’utilizzarla. La possibilità di fare video di presentazione, per attirare maggiormente l’attenzione di altri utenti, deriva proprio da questa evoluzione dell’impiego di Tinder. Ma è anche un modo per tenere il passo rispetto anche ad altre app di dating online, come Bumble e Match’s Hinge che, durante la pandemia, hanno sperimentato la possibilità di aggiungere i video per favorire gli incontri virtuali.

Una prassi che, a quanto pare, continua a resistere anche a distanza di tempo, con l’emergenza coronavirus che sta pian piano evolvendo verso il meglio e con le riaperture che ormai stanno diventando realtà. Jim Lanzone, CEO di Tinder, è convinto che l’aggiunta di video potrà aggiungere una ulteriore caratteristica a una piattaforma che è iconica per la possibilità che dà alle persone di incontrarsi dal vivo. Ma che, in questo modo, dimostra anche di sapersi adattare ai cambiamenti del tempo.