Tinder permetterà di chattare brevemente con qualcuno prima di fare match

Una serie di possibilità prima di fare match che si sostanziano in nuove funzionalità. Si tratta di un cambiamento epocale per un’applicazione che, per definizione, ha sempre fatto sì che gli incontri virtuali (e poi, eventualmente, nella vita reale) avvenissero basandosi sul march reciproco. Su Tinder la scelta di parlare con qualcuno o meno si è sempre basata sulle fotografie o sulle due righe di bio che si può scegliere o non scegliere di condividere ma, adesso, le cose cambiano. La società ha annunciato un cambiamento epocale dell’applicazione nel corso di questa settimana, una serie di aggiornamenti rilevanti che cambieranno le carte in tavola per gli utenti dell’app di dating e daranno molte più possibilità di interazione quando il match non c’è ancora stato.

Su Tinder si potrà parlare con qualcuno prima di fare match

Ci sono delle volte in cui, utilizzando Tinder, c’è indecisione. Swipe a destra o swipe a sinistra? In queste situazioni avere a disposizione la possibilità di parlare brevemente potrebbe fare la differenza. Per la prima volta tutti potranno chattare brevemente prima di decidere se fare match o meno, potendo così avere qualche elemento in più – al di là delle foto e delle due parole in bio – per capire se c’è chimica o meno.

Tutto parte dall’idea del CEO di Tinder, Jim Lanzone, di dare la possibilità alle persone di avere un maggiore controllo: «Si tratta solo di dare più metodi per conoscere le persone», ha spiegato, e in quest’ottica le persone potranno caricare anche – oltre le foto – dei video (fino a nove) che possono durare fino a quindici secondi l’uno. La direzione che prende Tinder è quella di essere sempre più una piattaforma multifunzionale, quindi, che sembrerebbe voler basare l’esperienza meno sull’apparenza e più sulla sostanza (seppur minima) di un’interazione.

L’obiettivo è dare più motivi per utilizzare l’app di dating

Non solo dating, quindi, ma più ragioni per utilizzare la celebre applicazione e espandere – per l’azienda madre – il business che ci sta attorno. Oltre alla possibilità di chattare prima di fare match, Tinder darà anche la possibilità di avere più informazioni riguardo al match. Tra schede di esplorazioni simili a Instagram per ogni utente e attività come Swipe Night (videogioco interattivo) o Hot Takes (che, dalle 18 a mezzanotte, fa rispondere tutti partecipanti a una serie di domande e interagire in chat che si autodistuggono in trenta secondi se non c’è risposta).