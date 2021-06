Tinder stava testando una funzione per le video chat di gruppo

Si chiamava Tinder Mixer ed era una funzionalità – che era stata testata sull’app Android della piattaforma di dating – che sarebbe potuta sbarcare in diverse parti del mondo. Tinder, poi, l’ha bloccata. Si trattava di un sistema che metteva in correlazione più utenti in una sorta di video chat o di video call, una funzionalità parallela rispetto al ruolo principale dell’applicazione, ovvero quello di creare degli appuntamenti di coppia tra persone. Secondo quanto esposto dal sito specializzato TechCrunch, e in seguito a una ricerca fatta dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi, questo tipo di funzione era stata sperimentata per un breve periodo di tempo in Nuova Zelanda, ma poi se ne sono perse le tracce.

Il destino di Tinder Mixer e le interazioni sociali sull’app di dating

Come mai Tinder ha deciso di non proseguire sulla strada di una maggiore interazione sociale? O, meglio, ha davvero deciso di troncare il suo percorso verso questa interazione tra più soggetti? In realtà, nonostante l’esperimento Tinder Mixer non sia andato propriamente a buon fine, c’è tutta una linea di produzione dell’app di dating che prevede un possibile sviluppo in questa direzione.

Recentemente, infatti, Tinder ha acquisito per la cifra assolutamente significativa di 1,73 miliardi di dollari la società sudcoreana Hyperconnect che, nel suo portfolio, ha una serie di applicazioni che permettono questa tipologia di interazione sociale, che va ben al di là dell’individuazione di uno o più match per combinare appuntamenti tra due soggetti. L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza di Tinder meno “personale” e privata e più votata alla condivisione pubblica. Come ogni piattaforma, infatti, anche Tinder tende a socializzare le proprie esperienze, vorrebbe creare una sorta di community al suo interno, vorrebbe costruire una narrazione condivisa.

Le videochat di gruppo andavano proprio in questa direzione, ma l’arrivo di Hyperconnect potrà sicuramente agevolare – in termini diversi – la svolta in questione. Il successo di Twitch, in particolar modo, sembra influenzare enormemente le prossime attività di Tinder. Che l’app di dating si possa trasformare, nel breve periodo, in qualcosa di più?