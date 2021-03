Tinder regala ai suoi utenti test Covid per incentivare gli incontri sicuri con i propri match

Nel mondo della pandemia le app di dating sono l’unico modo rimasto – almeno fino a che non potremo tornare ad avere una vita più simile a quella di prima – per conoscere qualcuno. Chi in pandemia ci è entrato in coppia e in coppia è rimasto non ha avuto particolari problemi ma per tutti gli altri, quelli che le regole le rispettano, conoscere nuove persone è diventato praticamente impossibile. Locali chiusi, occasioni sociali ridotte a zero, distanziamento da rispettare. Tinder – come tutte le altre applicazioni di dating – gioca un ruolo fondamentale in questo momento e sceglie di farlo incoraggiando a rispettare le regole. L’ultima trovata è quella di regalare due test Covid ciascuno a cinquecento utenti perché possano utilizzarne uno loro e uno il loro match così da potersi poi incontrare in sicurezza.

Come ottenere i test Covid Tinder

Tinder sta regalando a cinquecento utenti un paio di test Covid fai-da-te dell’azienda di test medici EverlyWell. L’idea è quella di spedirli via posta, uno all’utente e uno al suo match. I due dovranno eseguire il test in casa e spedire il campione in laboratorio così da poter ricevere il risultato online entro un paio di giorni. Gli utenti di Tinder negli Stati Uniti che vogliono partecipare all’estrazione di questi test devono richiedere un codice a partire dal 20 marzo alle ore 19. Tinder non manca di ricordare agli utenti che anche se non riuscissero a ottenere uno dei kit messi a disposizione c’è la possibilità – negli Stati Uniti – di recarsi presso i centri sanitari e le farmacie che li forniscono gratuitamente. L’intento è quello di dare un modo in più alle persone che si incontrano sull’app di vedersi poi nella vita reale e di farlo in sicurezza.

Il test non è sufficiente per garantire un incontro sicuro

Tinder si è sempre dimostrato attento alla questione trasmissione Covid. Oltre ai messaggi personalizzati che chiunque abbia l’app ha ricevuto, Nicole Parlapiano – vice presidente del marketing di Tinder per il Nord America – ha parlato di entusiasmo nel «lavorare con Everlywell per rendere più facile per i nostri membri andare a incontrare i loro match in sicurezza». Tinder ha comunque specificato che fare il test prima di incontrare qualcuno non azzera del tutto le possibilità di trasmissione del virus. Come ormai abbiamo imparato, infatti, si potrebbe innanzitutto contrarre il virus dopo aver ricevuto il risultato e la negatività restituita dal test potrebbe essere un falso risultato.

Proprio per questo è importante ricordare che «un risultato negativo del test non significa che non hai o non puoi trasmettere COVID-19», quindi è bene utilizzare tutta un’altra serie di precauzioni come vedersi all’aperto, indossare la mascherina – quantomeno le prime volte – e evitare di frequentare più persone contemporaneamente.