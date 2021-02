Clubhouse come Tinder? Il social network del momento già usato come app per incontri

C’è chi ha già ammesso di aver incontrato e conosciuto il proprio fidanzato su Clubhouse. È il caso di Pauleanna Reid, ghostwriter, che ha raccontato su Twitter la sua storia: “Ho conosciuto il mio fidanzato su Clubhouse. Ecco, la nostra storia e ciò che ho imparato sull’essere aperti e disponibili a ricevere amore nello spazio online più improbabile”.

I met my new (romantic) partner in #clubhouse. Here's our story including what I've learned from being open and available to receiving love in the most unlikely online space. — Pauleanna Reid | Ghostwriter (@PauleannaR) January 27, 2021

Ma che cos’è Clubhouse? Per chi non lo conoscesse, andiamo a vedere come funziona il social network del momento. Niente testi, foto e video, tutto si basa sulle stanze sonore, così si preserva la privacy. Clubhouse è una piattaforma live, solo audio, dove le persone si riuniscono per discutere una varietà di argomenti. Non ci sono commenti o messaggi scritti: tutta l’interazione è basata sulla voce e nulla viene registrato. A differenza dei più famosi Facebook, Instagram e Twitter, l’unico contenuto fruibile sono dunque tracce sonore, un enorme contenitore di podcast. Per aderire bisogna avere almeno 18 anni ed essere in possesso di un iPhone. Una volta entrati, si arriva in una pagina dove si possono esplorare le diverse stanze create dai contatti. Questa sezione è curata in base agli interessi e alle persone che si seguono, indicate subito dopo la fase di iscrizione. L’ingresso è solo su invito e richiede la registrazione con il proprio numero di cellulare. Se si conosce già qualcuno dei propri contatti all’interno dell’app, si può chiedere di sbloccare l’accesso. Una volta accettati, per volontà dei vari organizzatori, ci si unisce al pubblico come ascoltatore, con microfono disattivato. I moderatori della stanza possono intervenire a loro piacimento, così come può farlo ogni partecipante, cliccando l’icona per ‘alzare la mano’. Ideata da Paul Davison e Rohan Seth, rispettivamente ex dipendenti di Pinterest e di Google, Clubhouse ha ottenuto un finanziamento di circa 100 milioni di dollari dalla società Andressen Horowitz, per una valutazione complessiva di oltre 1 miliardo di dollari.

