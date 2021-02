Ma tu spenderesti 30 euro per un invito su Clubhouse?

Pare vadano molto forte in Germania. Ma anche in Italia, il mercato è florido. Oggi abbiamo scoperto non solo che Clubhouse è un social network decisamente popolare (forse leggermente sopravvalutato rispetto alle sue potenzialità? Vi ricordate cosa è successo quando è entrato Elon Musk?), ma anche che la compravendita degli inviti su eBay sta davvero andando forte. Quanto costa un invito su Clubhouse? A quanto pare, si oscilla tra i 4,90 euro e i 30 euro. Addirittura esistono pacchetti da otto inviti (da condividere, evidentemente, con i propri amici e iniziare a formare una stanza – ma non era meglio, pandemia permettendo, vedersi al bar?) che arrivano a valere anche 100 euro.

LEGGI ANCHE > Prima regola di Clubhouse: non parlate mai di Clubhouse

Quanto costa un invito su Clubhouse?

Premessa fondamentale. Non basta scaricarsi Clubhouse sull’iPhone (se hai un cellulare che monta Android come sistema operativo, non puoi utilizzarlo) per iniziare a utilizzarlo. Bisogna essere invitati da una persona che aveva già preso parte alle stanze all’interno delle quali si diffondono i contenuti audio in diretta. E questo criterio di accesso ha subito lasciato intravedere una possibilità di business da parte di coloro che cavalcano le tendenze e i trend per mettere in vendita beni e servizi su eBay.

Sulla piattaforma di e-commerce, infatti, sono spuntati decine di annunci a pagamento per ottenere l’invito su Clubhouse con i prezzi che abbiamo evidenziato in precedenza. Questo tipo di trattativa non presenta, nella maggior parte dei casi, costi di spedizione (del resto, basta inviare il codice di invito alla piattaforma, non c’è nessuno sforzo fisico da questo punto di vista da parte del venditore). Eppure non mancano alcuni annunci che prevedono fino a 2 euro di costo di spedizione: praticamente, lucrare fino all’ultimo centesimo.

Ma in cosa consiste il servizio messo in vendita in questi annunci su eBay? Praticamente, si vende il codice ci accesso a Clubhouse. Molti venditori chiedono al potenziale acquirente di fornire il numero di telefono per l’invio dello stesso codice (attraverso WhatsApp o Sms), sulla scorta di un annuncio tipo questo:

«Si vende 1 invito per ClubHouse. Massima affidabilità e serietà. Per qualsiasi informazione contattatemi. Si prega di inviare il numero di telefono tramite messaggio eBay dopo aver acquistato l’invito e invierò subito l’invito tramite SMS. No reso in quanto si tratta di un codice di invito».

Questa richiesta del numero di telefono, può far scattare una spia. Anche perché ci sono persone che forniscono il proprio contatto e persone che lo forniranno soltanto in seguito all’esito della trattativa. Insomma, affidare un dato così sensibile alla rete, pagare per un servizio nato per essere gratuito e, soprattutto, spendere una certa cifra non essendo sicuri che la trattativa andrà a buon fine (chi mi assicura che, dopo aver inviato i soldi, la persona a cui mi sono rivolto non “scappi via con il bottino”?) rappresenta un esercizio di diseducazione digitale.

Clubhouse sarà anche il social del momento e già in passato, per quanto riguarda i format che prevedevano un invito per l’iscrizione dell’utente, è stato un fiorire di richieste disperate su Facebook o su Instagram per cercare di attirare l’attenzione di qualcuno che possa aiutare a inserirsi in quel mondo particolare. Ma pagare, poi…