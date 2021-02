Elon Musk ha fatto scoprire, suo malgrado, i limiti di Clubhouse

Con Elon Musk, a quanto pare, Clubhouse ha fatto definitivamente il salto di qualità. O, forse, ha mostrato al mondo intero i suoi limiti. Il nuovo social network – che al momento è disponibile soltanto su iOs e la cui versione su Android tarda ad arrivare – è finito recentemente sotto gli occhi dell’opinione pubblica, ma oggi lo è ancor di più vista l’attenzione riservatagli dal numero uno di Tesla. Elon Musk su Clubhouse, infatti, è entrato nella stanza The Good Time Show (curata da Sriram Krishnan e Aarthi Ramamurthy, spesso in collegamento con partner del principale investitore di Clubhouse) che, in pochissimo tempo, ha raggiunto la quota massima di 5mila partecipanti.

Elon Musk su Clubhouse, di cosa parla il magnate di Tesla

Una delle regole base di Clubhouse è quella, appunto, di imporre un limite di 5mila partecipanti alle stanze: queste ultime, infatti, devono essere gestibili, anche perché tutto l’impianto del social network si basa su interventi vocali in diretta. Ognuno può prenotarsi alzando virtualmente la mano e intervenendo sul tema della stanza in diretta: ma per farlo deve essere autorizzato. Per questo motivo, il limite di 5mila partecipanti è stato concepito dai fondatori dell’applicazione, Paul Davison e Rohan Seth.

L’accesso di Elon Musk su Clubhouse ha posto un nuovo problema al social network: la stanza, per lui, è troppo piccola. Tutti volevano intervenire, tutti volevano parlare della corsa a portare l’uomo su Marte, tutti volevano parlare del caso Reddit-GameStop (anche su questo, con un suo intervento, Musk è stato decisivo). Insomma, tutti volevano esprimere la propria opinione e farla ascoltare al numero uno di Tesla. Alla fine, per partecipare quantomeno al dibattito, è stata trovata questa soluzione dagli utenti: hanno registrato gli interventi su YouTube e hanno condiviso i link in altre stanze parallele, collegate a quella principale dove era stato ospitato Elon Musk.

Musk ha reso inaccessibile Clubhouse

Ovviamente, l’espediente è stato trovato soltanto dopo che il social network – a causa del grandissimo accesso – ha avuto qualche problema di sostenibilità a livello di traffico. Per qualche minuto, dopo le 7 del mattino del 1° febbraio (orario italiano), il social network ha avuto difficoltà a essere raggiunto.

Ma l’intervento di Elon Musk su Clubhouse è stato importante per far capire limiti e confini di una piattaforma che – essendo ancora molto giovane ed essendo ora in fase espansiva – sembra avere ancora molto da dire. I pionieri dei social network si sono già espressi: cosa dirà ora il grande pubblico? E, soprattutto, l’infrastruttura sarà in grado di reggere rispetto all’attesa crescita?