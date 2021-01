Bitcoin guadagna il 20% dopo che Elon Musk, fondatore e amministratore delegato di Tesla, ha aggiunto l’hashtag #Bitcoin alla sua ‘bio’ su Twitter. La cripto valuta è schizzata guadagnando circa 5.000 dollari nel giro di un’ora, toccando i 37.299 dollari, secondo i dati del sito di settore CoinDesk. Due ore dopo il valore è sceso leggermente e attualmente il Bitcoin è scambiato a 36.423 dollari. Poco dopo aver aggiornato la sua biografia sul social, Musk ha anche condiviso con i suoi 44 milioni di follower un tweet criptico: “In retrospettiva, era inevitabile”.

Ma non è tutto: si segnala anche il boom storico per i prezzi del Dogecoin che, nell’arco delle ultime 24 ore, sono volati di oltre +800%, sulla scia dell’entusiasmo arrivato anche in questo caso, così come per GameStop, dal forum online di Reddit, in particolare dalla comunità ‘SatoshiStreetBets’. Da segnalare che la ‘valuta’ è nata inizialmente come una parodia di ‘Doge’, termine slang che storpia la parola ‘dog’, cane in inglese, inizialmente associata al cane da caccia giapponese Shiba Inu (soprannominato ‘Shibe’). Sul balzo di Dodgecoin ci ha messo lo zampino Elon Musk, fondatore di Tesla, postando su Twitter l’immagine di copertina di un magazine parodia di Vogue, “Dogue”. Il dogecoin è schizzato di oltre +800% in 24 ore a 0,070755 dollari alle 12.01 di Singapore, in base a quanto riporta Cnbc, che segnala i dati di Coingecko. Alcuni indicatori facenti parte della comunità di satoshiwallstreetbets di Reddit hanno improvvisamente visto nel Dogecoin la versione cripto di GameStop, interpretando il post di Musk come un chiaro assist. Il risultato è stato un boom della capitalizzazione, pari a 7,17 miliardi di dollari, nell’arco di 24 ore, stando ai dati di Coinmarket, che ha fatto salire il valore di mercato totale a 8,2 miliardi, facendo del Dogecoin la nona criptovaluta nella classifica delle più importanti monete digitali.

