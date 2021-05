In Usa sarà possibile prenotare la vaccinazione Covid tramite le app di dating

Negli Stati Uniti l'amministrazione Biden ha deciso di incentivare le vaccinazioni passando per le app di dating come Tinder

L’amministrazione Biden ha deciso di collaborare con Match Group Inc, società madre delle più popolari app di dating al mondo in ambito vaccinazioni Covid. Parliamo, per intenderci, di Tinder, OKCupid e Baddoo – le più note nel panorama italiano -. Lo scopo del sodalizio tech è quello di offrire una serie di incentivi ai clienti che sono stati vaccinati, andando così a dare ulteriore spinta alle vaccinazioni nel paese. Avere più vaccinati, in questo momento, passa – secondo il governo Usa – dall’incoraggiare chi frequenta le app di dating: ecco che allora nasce la collaborazione vaccinazioni usa Tinder.

Vantaggi sulle app a chi si vaccina e possibilità di prenotare

La Casa Bianca ha fatto sapere che gli utenti di Tinder, Hinge, OKCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish, Bumble e Badoo potranno accedere a contenuti extra «come potenziamenti, super mi piace e super colpi». Tutto questo si potrà avere presentando la prova della vaccinazione avvenuta. A chi si vaccina e utilizza attivamente queste applicazioni verrà anche permesso di filtrare le corrispondenze basandosi sullo stato della sua vaccinazione. Il punto focale è la possibilità che verrà data di prenotare la vaccinazione direttamente tramite le applicazioni.

Vaccinazioni Usa Tinder, la spinta che serve

Il governo statunitense attuale punta a dare una scossa alla campagna vaccinale aumentando un ritmo medio giornaliero che, dopo i primi cento giorni del mandato di Biden, è diminuito del 50% rispetto al picco registrato lo scorso aprile. Attualmente i dati Usa restituiscono che – come riporta CNN – negli Stati Uniti più di 160 milioni di persone hanno ricevuto almeno la prima dose e quasi 127 milioni di persone (ovvero circa il 38% della popolazione Usa) ha ricevuto ambedue le dosi.

Accaparrarsi la platea di adulti che utilizza le app di dating è l’ulteriore sforzo che l’amministrazione sta facendo. L’iniziativa promozionale sulle applicazioni verrà lanciata nelle prossime settimane e durerà fino al prossimo 4 luglio. «Secondo una ricerca di OKCupid, le persone che sono vaccinate o che intendono vaccinarsi ricevono il 14% in più di Match rispetto alle persone che non intendono vaccinarsi», ha fatto sapere la Casa Bianca lo scorso giovedì parlando dell’iniziativa dei giornalisti.