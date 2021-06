La app di incontri (e non solo) ha annunciato la nuova opzione per bloccare i contatti in base al numero telefonico, attingendo dalla rubrica personale

La nuova funzione di Tinder per evitare di “incontrare” ex, amici, parenti e colleghi

Per evitare l’imbarazzo di esser “pizzicati” da un conoscente, Tinder ha annunciato l’introduzione di una novità che permetterà agli iscritti di selezionare (in parte) chi può incappare nel proprio profilo. La famosa app di incontri e conoscenze, infatti, ha annunciato l’introduzione di un blocco in base al numero di telefono. In sintesi: tra le opzioni inserite nella piattaforma è stata inserita la possibilità di caricare la propria rubrica telefonica e, dunque, poter escludere determinati numeri presenti lì sopra. Chi deciderà di utilizzare questa funzione, non vedrà – tra uno swipe left e swipe right e l’altro – quei profili selezionati. E viceversa.

LEGGI ANCHE > Tinder stava testando una funzione per le video chat di gruppo

«Se aderisci alla funzione, utilizziamo il tuo elenco di contatti in modo che tu possa selezionare rapidamente e facilmente i contatti che desideri evitare su Tinder – si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale dell’applicazione -. Ogni volta che visiti Blocca contatti, estrarremo il tuo elenco di contatti dal tuo dispositivo in modo che tu possa scegliere chi desideri bloccare. Quando esci dalla funzione, conserveremo solo le informazioni di contatto delle persone che hai bloccato (nome, email e/o numero di telefono). Utilizzeremo queste informazioni per impedirti di vedere i tuoi contatti bloccati e loro di vederti (supponendo che abbiano creato un account con le stesse informazioni di contatto che hai caricato)».

Per attivare questa opzione basterà aprire la app, cliccare sul proprio profilo e visualizzare la schermata delle impostazioni. Dopodiché, scorrendo verso il basso, si potrà selezionare “Blocca contatti“. In quel momento sarà richiesta la possibilità di accedere alla propria rubrica. Una volta concessa l’autorizzazione, Tinder ti mostrerà l’intera lista di nominativa dalla quale poter selezionare i nomi delle persone che non si vogliono “incontrare” tra un swipe a l’altro e a cui non si vuole mostrare la propria presenza sull’applicazione.

Tinder consentirà di bloccare i contatti in base al numero di telefono

Una soluzione che, dunque, permetterà di fare una selezione all’ingresso. Se un iscritto non vuol far sapere a un parente, un amico, un ex o un collega (ma c’è il risvolto della medaglia dei partner, ma lì si entra nella sfera puramente personale) di essere attivo sull’app d’incontri, di fatto si potrà nascondere la propria esistenza virtuale. Il tutto in base al numero telefonico, per un motivo: questo criterio è imprescindibile per l’iscrizione a Tinder. Quindi si tratta dell’unico dato e strumento concretamente reale e riconducibile a una persona (anche se non viene mai mostrato nella bio).