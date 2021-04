L’ipocrisia della piattaforma chatcattolica.it

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito poco Santo. Si chiama “Chat Cattolica” e si “vende” come una piattaforma per far parlare e poi incontrare single che seguono pedissequamente la fede. Ma, dopo aver varcato la Porta Santa dell’iscrizione, si scopre un mondo che non ha nulla a che vedere con la religione. Un Tinder con il segno della croce, pieno di profili di utenti che cercano solamente sesso. La curiosità ci ha spinto a iscriverci a questa “innovativa” chat che dovrebbe essere riservata solamente a chi crede nella Bibbia e nel Vangelo. Ma quello è solo il pulpito da cui si predica, perché poi si razzola malissimo.

Il modello non è fideistico, ma puramente di business. Esattamente come accade a molte altre applicazioni per incontri, su “Chat Cattolica” (www.chatcattolica.it) si trovano – di fatto – gli stessi tipi di servizi: poche sono le opportunità di chattare e incontrare altri “fedeli” per lunghe chiacchierate sulla spiritualità (anche dell’amore) e molte, invece, sono le opzioni per chi sottoscrive un abbonamento. E il pagamento può avvenire in due modi.

Stessi importi, a parte l’opportunità di usufruire dell’offerta (non eucaristica) per chi decide di sfruttare le funzioni “premium”, con i primi tre giorni di prova lasciando in pegno un obolo da soli 89 centesimi al dì. Insomma, il mercato nel Tempio inizia proprio dalla prima accoglienza che ci riserva Chat Cattolica subito dopo la nostra iscrizione.

E che l’offerta sia irrinunciabile viene ribadito a più riprese, come un rosario, con alcuni pop-up che si aprono durante la navigazione nel sito.

Chat Cattolica, la piattaforma di incontri riservata solo ai fedeli (o forse no)

Bypassata via crucis dell’iscrizione e degli abbonamenti (che non abbiamo sottoscritto), abbiamo fatto un giro tra i vari profili. Ma, prima di iniziare il nostro viaggio, veniamo folgorati sulla via di Damasco da questo messaggio.

Insomma, non abbiamo inserito “passioni” e foto profilo, ma abbiamo già ricevuto l’attenzione da parte di un profilo. La fortuna, dunque, aiuta gli audaci. Rifiutiamo e andiamo avanti e ci imbattiamo in molti altri profili che hanno ben poco di “cattolico”. Ecco tre esempi.

Nessuna Bibbia, nessun discorso sulla fede. Si tratta di tre profili – in questo caso femminili – che cercano compagnia maschile. Niente discorsi spirituali, ma messaggi spinti che parlano di sesso allo stato puro. Ovviamente, come specificato nelle Faq pubblicate sul sito di Chat Cattolica, si può procedere al “flirt” anche gratuitamente, ma il resto dell’offerta è solo per abbonati Premium. E cosa si può ottenere dopo aver pagato?

– Metti in mostra il tuo profilo nella pagine principale.

– Ottieni più visite alla tua pagina profilo.

– I membri in evidenza ottengono 10x messaggi in più.

– I membri in promozione compaiono prima e sono in risalto nei risultati di ricerca.

– Sull’immagine del tuo profilo appare l’icona della promozione.

– In rotazione il profilo in promozione sulle pagine principali dei membri.

– Aumenta considerevolmente le tue occasioni di successo.

– Mostra agli altri membri che sei serio.

In tutto questo, occorre sottolineare l’apertura mentale di chi ha realizzato questa piattaforma, che ben si distingue dalle ultime posizioni del Vaticano nei confronti delle coppie omosessuali: infatti, è presente una sezione dedicata alle coppie gay.

L’ipocrisia

Il nostro viaggio nell’amore tra credenti finisce qui, allibiti dall’ipocrisia generata dal claim che si trova nella homepage della piattaforma: «È bello sapere che chi ha fede ha un posto nel web italiano dove poter chattare tranquillamente con persone educate e con sani principi cattolici». Appare evidente come tra i sani principi cattolici quello della mungitura non sia una stella cometa.