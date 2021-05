Ora potete decidere se vedere o non vedere il numero di like su Instagram e Facebook

Instagram vuole permettere agli utenti di avere sempre maggiore controllo sui propri account e questo è stato reso noto già da un po’ di tempo – si veda, per esempio, l’introduzione della possibilità di filtrare i DM volgari e offensivi ricevuti da chi non ci segue così da non doverli vedere -. Della possibilità di visualizzare o meno il numero di mi piace ai post e ai contenuti propri e altrui se ne era già parlato e, da oggi – come annunciato sui canali ufficiali della piattaforma – sarà possibile per tutti nascondere su Instagram e Facebook il conteggio delle reaction e dei cuoricini che ricevono i propri post: «Sarete voi a decidere cosa funziona nel vostro caso» con il numero like Instagram e Facebook, si legge sul blog.

LEGGI ANCHE >>> Instagram sta attivando una piattaforma di pagamento diretto per i creators che fanno reels

Togliere il numero like Instagram e Facebook

You might’ve seen that we’ve been testing different options for a while and this update reflects the feedback we’ve gotten. We want you to feel good about the time you spend on our apps and this is a way to give you more control over your experience. pic.twitter.com/K5dLt4Cn7T — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) May 26, 2021

«A partire da oggi, puoi gestire la tua esperienza nel modo che per te funziona meglio – scrive Adam Mosseri, head di Instagram sui suoi canali – e puoi scegliere di togliere i conteggi dei Mi piace sotto i post degli altri e sotto i tuoi post in modo che le persone non possano vedere quanti Mi piace ottieni». La novità riguarda sia Instagram che Facebook e Mosseri chiarisce che l’aggiornamento è frutto di una riflessione nata da «diversi feedback che abbiamo ricevuto».

Dopo i feedback la decisione è stata quella di far scegliere all’utente

Al netto di tutti i test fatti, l’azienda si è resa conto che «non vedere i like per alcuni è stato benefico, per altri molto fastidioso in particolare perché ci sono persone che utilizzano i conteggi per capire cosa è in trend e cosa è popolare». Tutto considerato, la scelta deve spettare all’utente quindi. «Stiamo ideando nuovi modi per dare alle persone controllo sulla loro esperienza di utilizzo – fa sapere Instagram – e a partire da oggi vi daremo la possibilità di nascondere il conteggio dei like in tutti i post del vostro feed. Avrete anche l’opzione di nascondere il conteggio dei like sotto i vostri stessi post, così che gli altri non possano vedere quanti like ottenete».

Il punto è sempre quello: promuovere una cultura di fruizione che metta al centro il contenuto in sé e non il numero di like che riceve.