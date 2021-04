Instagram darà la possibilità di filtrare i DM volgari e offensivi di chi non conosciamo

Il mondo dei social si sta adoperando per proteggere le community di persone che gli appartengono e, su questo fronte, Instagram compie costantemente passi in avanti. Recentemente sono state introdotte delle novità – tra cui l’impossibilità per gli adulti di inviare direct agli adolescenti che non li seguono – per aumentare il livello di sicurezza sul social e, oggi, Instagram comunica che la stretta sui DM aumenterà ancora. In particolare, lo scopo è quello di proteggere gli utenti dai contatti indesiderati con sanzioni più pesanti e impedendo che la stessa persona possa cercare nuovamente un contatto dopo aver creato un nuovo account.

Non è ancora dato sapere dove e quando, c’è solo un’indicazione vaga: «Inizieremo a implementare questa funzione in diversi paesi nelle prossime settimane e cercheremo di estenderla a più paesi nei prossimi mesi».

LEGGI ANCHE >>> Instagram si scusa per aver proposto post sulla perdita di peso a chi soffre di disturbi alimentari

Nuova funzione per filtrare i DM offensivi Instagram

La premessa che fa Instagram è chiara: «Comprendiamo l’impatto che i contenuti offensivi, che siano razzisti, sessisti, omofobi o qualsiasi altro tipo di abuso, possono avere sulle persone», comunica il social, chiarendo però che «è una sfida complessa e non c’è un solo passo che possiamo fare per eliminarlo completamente». Gli abusi più grandi in tal senso sono stati rintracciati per quei profili che hanno molti follower e che, spesso e volentieri, ricevono in DM messaggi indesiderati da persone che non seguono.

La differenza rispetto ai contenuti che possiamo trovare nei feed è che si tratta di DM, ovvero «conversazioni private», per loro natura più difficilmente gestibili. Proprio qui entra in ballo il nuovo strumento che vuole introdurre Instagram, in grado di filtrare automaticamente i messaggi che si ricevono da utenti che non sono follower in base a «parole, frasi e emoji offensivi» così che chi li riceve non debba mai vederli.

Niente più messaggi offensivi nelle richieste DM

Instagram ha spiegato come funzionerà il nuovo strumento: sarà «simile ai filtri per i commenti che già offriamo, che ti consentono di nascondere i commenti offensivi e di scegliere quali termini non vuoi che le persone utilizzino nei commenti sotto i tuoi post». Ci sarà la possibilità di attivare e disattivare questo filtro come si fa con quello dei commenti in una nuova sezione dedicata che si troverà in Impostazioni sulla privacy e che prenderà il nome di “Hidden words” (tradotto in italiani, “Parole nascoste”).

L’elenco di termini offensivi che verranno automaticamente filtrati è stato stilato in collaborazione con le principali organizzazioni contro discriminazione e bullismo. Verrà data la possibilità, inoltre, di creare un elenco personalizzato che vada al di là dei termini che Instagram inquadrerà come offensivi. Tutti i messaggi che conterranno parole, espressioni e emoji contenute nell’elenco predefinito e in quello personalizzato, dunque, verranno inseriti automaticamente in una cartella di richieste nascoste. Quei messaggi saranno comunque visualizzabili, se si sceglierà di farlo, e segnalabili.

Bloccare i contatti indesiderati tramite nuovi account

Bloccare una persona, finora, non è stato sufficiente se quel qualcuno si creava un nuovo account. A partire dalle prossime settimane, invece, gli user avranno la possibilità di bloccare non solo quell’account ma anche – in via preventiva – tutti quelli che quella stessa persona potrebbe creare. Se l’account di qualcuno verrà disabilitato per aver infranto le regole, inoltre, tutti i nuovi account dovrebbero essere rimossi appena creati «ogni volta che ne veniamo a conoscenza».