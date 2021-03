Instagram impedirà agli adulti di inviare direct agli adolescenti che non li seguono

Instagram sta apportando delle modifiche per la protezione dei minori che presto saranno disponibili in tutto il mondo

Instagram non permetterà più alle persone adulte di mandare un direct messege a adolescenti che non li seguono. Il social delle foto di proprietà di Mark Zuckerberg sta stringendo la cinghia aumentando le restrizioni per tutti quegli adulti che provano a contattare persone minorenni. Per i giovani adulti che vogliono entrate in contatto con persone più grandi, invece, presto comparirà una notifica – un vero e proprio «suggerimento di sicurezza» – che li avvertirà del fatto che stanno rispondendo ad adulti classificabili come «sospetti». L’azione di protezione minori Instagram prevede quindi tutta una serie di nuovi strumenti per limitare l’interazione tra adolescenti e adulti.

Protezione minori Instagram: basta contatti tra adolescenti e adulti che non si conoscono

Alla base delle nuove policy per la tutela dei minori su Instagram c’è l’intenzione di Instagram di impedire che i giovani vengano contattati da persone adulte potenzialmente pericolose che possano manipolarli in qualunque modo. Il social ha deciso di impedire agli adulti di inviare messaggi diretti agli adolescenti se questi non li seguono, introducendo anche dei suggerimenti di sicurezza da mostrare agli adolescenti che provano a inviare un DM a persone adulte che hanno precedentemente «esibito comportamenti potenzialmente sospetti». Questo avviso verrà visualizzato quando i sistemi di moderazione di Instagram rileveranno comportamenti sospetti da parte degli adulti, seppure l’azienda non abbia chiarito che cosa si intenda e quali siano i criteri per definire queste condotte.

Il social delle foto ha però fatto un esempio, chiarendo che un criterio potrebbe essere l’invio di «una grande quantità di richieste di amicizia o di messaggi a persone di età inferiore ai 18 anni». Questa novità dovrebbe essere introdotta prima in alcuni paesi – seppure non sia stato specificato in quali – e poi a livello globale «presto».

Gli adolescenti saranno invitati su Instagram a segnalare

Dopo aver ricevuto una notifica che chiede se si conosce quella persona, l’adolescente avrà la possibilità di segnalare o bloccare chi ha inviato il messaggio e le istruzioni che riceverà per farlo ricorderanno, una volta di più, di stare attenti «a condividere foto, video o informazioni con qualcuno che non conosci». E per quelli che si registrano dando un’età falsa? Questo sistema risulta infatti facilmente aggirabile dagli adulti registrandosi con un’età diversa.

In tal senso Instagram sta lavorando a una nuova «tecnologia di intelligenza artificiale e apprendimento automatico» che dovrebbe riuscire a rilevare l’età di chi si iscrive. Instagram ha quindi reso noto il work in progress per assicurarsi che gli utenti non riescano a mentire sulla loro vera età, seppure non sia sceso in dettagli. In ultimo gli adolescenti che si iscriveranno a Instagram saranno incoraggiati a mantenere privato il proprio profilo tramite un messaggio che evidenzierà «i vantaggi di un account privato».