La replica di Instagram dopo la rimozione dei video di Corona insanguinato

Dopo il pezzo pubblicato nel primo pomeriggio di oggi sulle storie Corona su Instagram e sulla foto in cui mostrava il viso sporco di sangue e il pavimento completamente macchiato Instagram ci ha contattati per comunicarci che le storie sono state rimosse – circa quattro ore dopo la pubblicazione, come avevamo già segnalato – e il commento di un portavoce di Facebook. Lo statement per questa situazione da parte di Facebook è breve, conciso e specifico solo nell’ultima parte per il caso delle stories Fabrizio Corona.

La replica viene attribuita a un generico portavoce di Facebook: «Non permettiamo immagini o video di autolesionismo su Instagram, ed eliminiamo questi contenuti ogni volta che ne veniamo a conoscenza. I post e le Storie di Fabrizio Corona di oggi sono stati rimossi». Le storie di Fabrizio Corona sono state rimosse questo pomeriggio poco prima delle quattro, rimanendo online per diverse ore e dando la possibilità alle persone e alle testate giornalistiche di scaricare quel materiale e riproporlo in ogni salsa, non avendo mai cura di pixelare quello che è a tutti gli effetti – come lo ha definito Instagram – un atto di autolesionismo che è stato caricato da uno staff di comunicazione con il preciso intento di creare un putiferio attorno al fatto che Corona debba tornare in carcere.

La necessità di provvedimenti da parte di Instagram

Quanto accaduto oggi dovrebbe invitare l’azienda che gestisce il social network a lavorare sodo sui sistemi di gestione e rimozione immediata di contenuti come quello pubblicato oggi da Corona. Che Instagram non permetta la condivisione di immagini e video autolesionisti è cosa nota, considerato che da regolamento è previsto l’oscuramento di questa tipologia di contenuti. Il fatto che il social delle foto sia venuto a conoscenza della condivisione di materiale come quello di Fabrizio Corona solo diverse ore dopo, però, è una questione grave che ha favorito la viralità di quanto accaduto e che sarebbe bene non si ripetesse più.