Sono passate due ore e Instagram ancora non ha rimosso Fabrizio Corona coperto di sangue

Le storie e le foto di Fabrizio Corona che si taglia i polsi stanno girando ovunque sul web. Da Instagram si passa alle testate giornalistiche, ai blog, ai profili degli altri. Tutti condividono questo materiale e chi non lo condivide quantomeno lo guarda. E Instagram cosa fa? Sono passate almeno un paio d’ore dalla condivisione dei video che vedono Corona sporco di sangue in viso, sangue che mostra essere dappertutto nella stanza dove si trova, e il social non ha ancora agito per rimuovere questi contenuti totalmente inappropriati che su un social, alla portata di chiunque, non dovrebbero esserci.

Corona si taglia i polsi e il video finisce ovunque

Impossibile impedire che il mondo veda questo video che, ormai, gira ovunque. Sono bastate un paio di ore perché testate e persone lo salvassero, rendendolo disponibile a oltranza anche dal momento in cui Instagram dovesse agire per cancellarlo. Un video che abbiamo a disposizione e che scegliamo deliberatamente di non pubblicare per evitare di alimentare questo meccanismo e di non entrare a far parte di un gioco che vede il protagonista – seppure evidentemente disturbato – perfettamente consapevole del potere dei social network e il suo staff sfruttarlo in ogni sua sfaccettatura visti i video che seguono. Vediamo la madre di Corona che piange mentre il figlio viene prelevato dagli agenti e, ancora, il video di tutto il procedimento di arresto.

Perché Instagram non ha tolto i video Corona sangue?

A questo punto si impone una riflessione che facciamo partire da due precedenti lavori di cui ci siamo occupati. Intervistando due influencer che lavorano con TikTok e con Instagram – è emerso come il social cinese sia molto più attento, con i suoi algoritmi, a contenuti che possono alludere alla violenza. Tanto da censurare un video per la presenza di un paio di forbici per tagliare i capelli. Al contrario, Instagram – seppure parlando di sex toys, quindi in un ambito del tutto differente – ha dimostrato di poggiarsi sulle segnalazioni degli utenti più che su un algoritmo, penalizzando i contenuti che disturbano la sensibilità delle persone. In questo caso, nonostante si tratti di contenuti altamente fastidiosi per un pubblico sensibile e per i minori e che incitano all’autolesionismo – ammesso e non concesso che sia sangue vero -, si potrebbe supporre che i video e le foto di Fabrizio Corona non vengano rimossi da Instagram perché non segnalati dalle persone, occupate solo a rendere virale il contenuto.