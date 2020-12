Quelli dell’assembramento per vedere il sosia di Fabrizio Corona

Ieri sera l'inaugurazione a Torino dello store in via Po. Ma l'ex paparazzo, ai domiciliari, ovviamente non c'era anche se sui social aveva annunciato la sua presenza

Giocando con il suo personaggio, Fabrizio Corona ha fatto credere ai suoi fan che venerdì sera sarebbe stato a Torino per l’inaugurazione del negozio del suo marchio – Adalet – nella centralissima via Po. E in tantissimi si sono recati davanti alla vetrina del neo-nato store di abbigliamento e accessori nella speranza di vedere dal vivo l’ex paparazzo, ora imprenditore. Ovviamente, però, Fabrizio Corona a Torino non si è presentato perché si trova ancora agli arresti domiciliari. Al suo posto è arrivato un sosia che si è presentato davanti ai fan incappucciato, prima di rivelare la sua identità. È bastato tutto ciò per creare un assembramento nel pieno centro del capoluogo piemontese.

Il giochetto è presto fatto, utilizzando le più classiche dinamiche della pubblicità sui social. Nei giorni precedenti, infatti, sul suo profilo Instagram aveva annunciato la propria presenza nel giorno dell’inaugurazione del primo negozio in terra piemontese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Fabrizio Corona a Torino, ma è solo un sosia

Da lì è nato il passaparola sulla presenza di Fabrizio Corona a Torino nel tardo pomeriggio di venerdì 11 dicembre. Il tutto confermato anche dalla pagina Instagram del suo marchio di abbigliamento e accessori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ADALET OFFICIAL TORINO (@adalet_officialtorino)

Special Guest: Fabrizio Corona. È bastato questo per convincere le persone a partecipare all’evento di apertura del negozio di via Po, provocando evitabili assembramenti. Il tutto è stato immortalato dalle telecamere de La Stampa. L’uomo con la felpa rossa, il cappuccio in testa, gli occhiali da sole e la mascherina, ovviamente non è l’ex paparazzo, ma una persona che gli somiglia. Lui era rimasto a casa, seguendo gli obblighi della misura cautelare presso il proprio domicilio.