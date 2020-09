Per Fabrizio Corona, il Caso Suarez è una delle cose più vergognose successe nell’ultimo periodo

Fabrizio Corona su Suarez vuole dire la sua. E lo fa trasmettendo sui suoi profili social un video autoprodotto, in cui critica apertamente le istituzioni che hanno permesso che il calciatore uruguaiano abbia potuto sostenere un esame di certificazione linguistica di livello B1 che, dal procuratore di Perugia Raffaele Cantone, è stato definito una farsa. Per l’ex fotografo dei vip, si tratta di una delle situazioni più vergognose che si sono verificate di recente.

LEGGI ANCHE > Caso Suarez, nelle telefonate spunta il nome di Paratici: «È più importante di Mattarella»

Fabrizio Corona su Suarez e il video su Instagram

«Ciò che riguarda Suarez e la Juventus è una delle cose più vergognose accadute nell’ultimo periodo – ha detto Corona – e credo che se non ci saranno delle indagini o delle custodie cautelari devo davvero pensare male. E siccome sto cercando di seguire le regole, vorrei che le regole valessero per tutti». Il noto personaggio pubblico, che si dichiara interista sfegatato, afferma di non parlare come tifoso, ma come cittadino italiano.

Fabrizio Corona su Suarez, la reazione del web

Chiaramente, le indagini sulla vicenda sono già in corso. Non sono state ritenute necessarie, invece, misure di custodia cautelare per gli indagati, anche in virtù della natura dell’ipotetico reato contestato. Il video di Fabrizio Corona su Suarez, in ogni caso, è stato molto condiviso sui social network e ha offerto diversi spunti di riflessione. La vicenda del calciatore uruguaiano che, intenzionato ad acquisire un passaporto comunitario, aveva iniziato il proprio percorso sostenendo un esame di lingua che le indagini hanno sospettato essere anomalo, sta andando avanti con ulteriori sviluppi: nelle prossime ore potrebbero essere chiarite diverse posizioni, anche di persone non direttamente indagate.