Coronavirus, diffidato Fabrizio Corona: ha chiamato in casa il personal trainer

Riceveva in casa il suo personal trainer nonostante i divieti di frequentazione stabiliti dalle ordinanze sul coronavirus. Per questo motivo, secondo quanto ha reso noto la Questura di Milano, Fabrizio Corona è stato diffidato dal Tribunale di Sorveglianza del capoluogo lombardo.

Nella diffida gli viene intimato il rispetto delle regole sul distanziamento sociale previste dagli ultimi provvedimenti governativi: «Nei giorni scorsi è stato accertato che lo stesso, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare, ha più volte ricevuto il suo personal trainer, che è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione, e per questo multato per aver violato il divieto di spostamenti in assenza di comprovate necessità», si legge in una nota pubblicata dalla Polizia di Stato.

L’ex re dei paparazzi, che sta ancora scontando i domiciliari a Milano, nei gironi scorsi aveva postato sui propri profili social alcuni video in cui si allena insieme al suo personal trainer, Nathan Martelloni. In particolare, in una delle numerosissime storie che quotidianamente pubblica su Instagram, Fabrizio Corona riprende l’arrivo a casa del personal trainer. «Ma sei entrato in giardino con la moto?», chiede l’ex re dei paparazzi a Martelloni. «È comodo», risponde lui mentre si toglie il casco. Poi, i due iniziano la sessione di allenamento. Corona indossa solo un paio di shorts, scarpe New Balance, calzini firmati Nike e un rolex. A torso nudo, pieno di tatuaggi, Corona inizia a sollevare dei grossi pesi, seguito da Nathan Martelloni.

[CREDIT PHOTO: INSTAGRAM/FABRIZIO CORONA]