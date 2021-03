L’influencer che mostra come vengono modificati i corpi sui social anche nei video

Il video di Rebecca Ferguson scopre le carte in tavola mostrando un'applicazione che tutti possono avere a disposizione per modificare il proprio corpo in video

Foto, video e contenuti che promuovono la body positivity e che “smascherano” quelli che sono i trucchi degli influencer per apparire sempre perfetti sono sempre più frequenti. Un caso senz’altro da citare è quello dell’influencer che vive a Dubai Rebecca Ferguson che, in trenta secondi, ha fatto vedere tutte le mosse per rendere la vita più stretta e le gambe più lunghe. La creazione di quel mito inarrivabile che ragazze e ragazzi – perché ci sono massicci ritocchi anche quando si parla di corpi maschili – cercano di raggiungere viene svelata e un corpo già in forma di suo diventa irreale.

App per migliorare corpo: la denuncia di Rebecca Ferguson

Tutti siamo portati a pensare che i corpi modificati siano solo quelli nelle fotografie ma questa influencer ci ha insegnato che le cose non stanno così. Esistono applicazioni di videoritocco apposite e smartphone top di gamma che rendono queste modifiche alla portata di chiunque. Chiariamolo: editare una persona in movimento è molto più complesso che cambiare una fotografia ma è comunque possibile in maniera agevole. «Posso rendere la mia vita più piccola, allungare le mie gambe, cambiare il mio viso», ha spiegato la giovane donna mostrando quello che accade al suo corpo in video.

Dopo la denuncia smettiamo di usare queste applicazioni

Tornare a vivere nella realtà. Questo l’imperativo per tutti quelli che passano ore e ore attaccati allo smartphone fissando questi corpi e inqudrandoli come ideale da raggiungere. Ideale inarrivabile se si considera che le modifiche apportate arrivano ad allungare le cosce e a togliere svariati centimetri creando, di fatto, corpi che non possono esistere nella vita reale. Il messaggio dell’influencer è chiaro: «La prossima volta che vedete queste cose ricordatevi il mio video. Internet, con tutte le cure e gli aggiustamenti delle app, non è né uno specchio né uno strumento di misurazione».