Facebook testa un modo per guadagnare attraverso le stories

Adesivi nelle stories per far guadagnare i creator. Questo l’annuncio dato oggi da Facebook e, per ora, si tratta di un test accessibile ancora a poche persone. Si tratterebbe di veri e propri annunci integrati nei contenuti a quattro anni dall’esordio delle storie sul social di Zuckerberg. Alcuni utenti hanno quindi, attualmente, la possibilità di guadagnare attraverso annunci che, nelle storie, sembreranno degli adesivi. Si parla di un test inziale «molto piccolo» che si spera possa presto essere applicato alle Facebook stories.

Come funzionano le Facebook stories per guadagnare

Alcuni utenti stanno testando una nuova funzionalità di Facebook che permette di pubblicare contenuti nelle stories che fanno guadagnare: sono annunci che sembrano adesivi che, come ha spiegato il direttore che gestisce il prodotto Yoav Arnstein a The Verge, non si possono condividere con creator o partener inserzionisti – almeno per ora – perché siamo ancora alla fase concettuale iniziale. L’idea di base è quella di fornire ai creator un luogo in cui poter declinare i propri contenuti guadagnando e un esempio pratico è quello di qualcuno che pubblica un video dello Yosemite National Park in cui un adesivo potrebbe pubblicizzare un’attività locale.

I piani di Facebook per i content creator

Facebook ha un piano più ampio di aggiornamenti per i creatori sul social. Oltre a questa novità degli adesivi, il social ha deciso di rendere disponibili gli annunci per i video in-stream anche per video più brevi. Precedentemente solo i video da tre minuti almeno potevano monetizzare con questa tipologia di annunci, mentre adesso anche i video che durano un minuto possono contenere annunci – inseriti per trenta secondi durante nel contenuto -. Facebook sta inoltre investendo 7 milioni di dollari per Stars, funzione che permetterà agli spettatori di contenuti live di dare una sorta di mancia virtuale agli host del video che stanno guardando, oltre che dei regali virtuali. Tutto nell’ottica del supporto al creator, quindi, per un Facebook che mira a monetizzare sul maggior numero possibile di contenuti.