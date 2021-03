Facebook News arriva anche in Germania

Facebook News verrà attivato anche in Germania a partire da maggio e gli editori saranno pagati per i contenuti

Prima gli Stati Uniti, poi la Gran Bretagna e ora anche la Germania. Facebook News sbarca anche qui a partire dal prossimo maggio. L’accordo tra gli editori e il colosso dei social network è stato raggiunto e le testate giornalistiche verranno pagate per i contenuti che compariranno in uno specifico feed. Ci sarà quindi una parte di Facebook in Germania appositamente dedicata del sito. Jesper Doub, direttore News Partnerships in Europa, ha reso noto durante una conferenza online che Facebook investirà «circa un miliardo di dollari nel settore dei media in tutto il mondo nei prossimi tre anni».

Facebook News in Germania

Non è stato reso noto quanto verranno pagati i singoli editori ma per ora, come già accaduto in Usa e in Gran Bretagna, il colosso proporrà agli utenti gli articoli di giornali cartacei o provenienti da editori che sono impegnati su questo fronte. Nel caso della Germania la piattaforma di Zuckerberg ha preso accordi con Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung o, ancora, Handelsblatt. Manca all’appello solo il gruppo Axel Spring, editore di Bild e Die Welt, che non ha voluto aderire al progetto.

Niente contenuti appositi per Facebook

Il risultato, quindi, è che i contenuti che compariranno nella sezione Facebook News non saranno creati appositamente: «Occorre rilevare che il contenuto stesso non finisce su Facebook, ma inseriamo link alle offerte degli editori». Gli utenti verranno quindi condotti direttamente sui quotidiani e Facebook farà da aggregatore di notizie che spingerà poi verso la fonte della notizia. Oltre a quelli già citati tra i partner di Facebook News Germania troviamo anche il Funke Media Group e la casa editrice di Amburgo Gruner+Jahr, facente parte del gruppo Bertelsmann. Intanto, sul fronte leggi che prevedono il pagamento delle news pubblicate sui social, Facebook sta cercando un accordo con il Canada per evitare che si verifichi nuovamente una situazione come quella che hanno dovuto affrontare in Australia.