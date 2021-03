Apple Store non riammette Parler: non c’è posto per contenuti razzisti e di odio

«Qui non c’è spazio per contenuti razzisti, discriminatori e di odio». Questa la risposta di Apple a Parler, il noto social sovranista su cui fu pianificato l’assalto a Capitol Hill. Per il momento, dunque, non ci sarà alcun ritorno della piattaforma – prima sospesa, dopo la decisione di Amazon di “staccare la spina” revocando, per violazione della policy, l’autorizzazione all’utilizzo dei server di AWS, e poi tornata online – sullo Store della Mela morsicata. Parler su App Store, dunque, non tornerà. Almeno per ora.

Come spiega Cnet.com, ci sono state molte interlocuzioni tra gli amministratori del social sovranista e Apple. L’obiettivo era semplice: Parler vuole tornare a essere disponibile su tutti gli Store per gli smartphone e per i tablet, ma per il momento sta trovando moltissime difficoltà. E i motivi sono gli stessi che hanno portato alla cancellazione dell’app dopo i fatti di Capitol Hill: la moderazione (elemento imprescindibile per ottenere la licenza su App Store e non solo) non ha superato gli standard qualitativi necessari.

Parler sui App Store non tornerà, almeno per il momento

«Dopo aver esaminato le nuove informazioni, non riteniamo che queste modifiche siano sufficienti per rispettare le linee guida per la revisione dell’App Store. Non c’è posto per contenuti di odio, razzisti e discriminatori sull’App Store». È questo il messaggio inviato da Apple a Parler lo scorso 25 febbraio, come riporta il portale Bloomberg, in risposta alla richiesta di tornare disponibile tra le applicazioni scaricabili su iOS. Insomma, la situazione non è cambiata: «In effetti, semplici ricerche rivelano contenuti altamente discutibili, inclusi usi offensivi facilmente identificabili di termini dispregiativi relativi a razza, religione e orientamento sessuale, nonché simboli nazisti. Per questi motivi la tua app non può essere restituita all’App Store per distribuzione fino a quando non è conforme alle linee guida».