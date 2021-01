La riorganizzazione di Parler: il social sovranista pronto a tornare online

Non è ancora possibile accedere. Di fatto ci si trova davanti solamente a una homepage che ha tutti i crismi dei ‘lavori in corso’. A breve, però, Parler torna online. Dopo la rescissione unilaterale del contratto con Amazon AWS per violazione delle norme etiche sull’utilizzo dei server, il social network sovranista si è riorganizzato. E a una settimana dalla spina staccata da parte del colosso di Jeff Bezos, ecco che sembra esser pronto al suo ritorno. Il tutto appoggiandosi a un altro servizio di hosting.

Una settimana dopo, una settimana di polemiche e annunci di ricorsi. Ma, alla fine, il finale (o il nuovo inizio) di Parler potrebbe essere epico. Epik come la piattaforma – con sede a Washington – che, secondo Business Insider, avrebbe fornito il nuovo punto di approdo al social divenuto di grande successo tra i sostenitori della destra (in particolare americana, ma anche in Italia). Per ora, però, questo è il messaggio che si legge nella homepage.

Parler torna online, trovato un nuovo servizio di hosting

Nulla di definitivo, ma le indicazioni di un prossimo ritorno online per la piattaforma. A parlare – anzi, a scrivere – è John Matze, il Ceo di Parler: «Ciao mondo, è accesa questa cosa?». Insomma, poche parole che sembrano non voler dire nulla, ma che sono il preludio al ritorno online del social sovranista.

Da Amazon a Epik

E, da quel che emerge, Parler torna online grazie a Epik. L’azienda fornisce – come faceva Amazon AWS – il classico servizio di hosting. Insomma, non sembrerebbe esserci nulla di strano. Ma la stessa azienda con sede a Washington è nota per ospitare anche altre due piattaforme molto vicine e frequentate dai sovranisti a stelle e strisce: Gab e Bitchute. E non basta: su quesi server si appoggiava anche 8chan, poi sostituito dal fratellino gemello 8kun. Due canali in cui il linguaggio dell’odio era il pane quotidiano.

