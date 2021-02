Milioni di like per Sara Sampaio che mostra una normalità che fa scalpore

Sara Sampaio dimostra come quello che ogni giorno vediamo sulle passerelle e sui social non è la verità e questa normalità raccoglie più consenso delle foto in posa

Siamo arrivati al punto in cui un video come quello di Sara Sampaio, supermodella portoghese, raccoglie su Instagram e TikTok il doppio o il triplo di cuoricini, approvazioni e condivisioni. Come? Quanto accade sui social – questa corrente di giovani donne, attrici, modelle più o meno famose e bellissime che si mostrano nella normalità – deve farci riflettere. Sia per la scelta dei soggetti in questione sia per le reazioni che questi video generano nelle persone. Stiamo parlando di body positivity e dei suoi risvolti più belli che arrivano, però, in risposta al body shaming e il risultato è che un video in cui Sara Sampaio si mostra nella sua normalità risulta essere rivoluzionario e acclamato.

Video Sara Sampaio sulla body positivity

Nel video TikTok che Sara Sampaio ha poi condiviso anche come reel su Instagram la bellissima modella di Victoria’s Secret e Calzedonia mostra il suo corpo in tutta la sua normalità. Un corpo tonico, snello e curatissimo – tipico delle persone che ci lavorano – che se non assume le pose tipiche dei servizi fotografici, delle passerelle, degli scatti che siamo abituati a vedere ogni giorno sui social assomiglia a quello di tante altre donne.

Riflettiamo sul perché abbiamo bisogno di questo tipo di messaggi

La body positivity nasce come reazione al body shaming ma siamo arrivati al punto in cui abbiamo bisogno che ci sia sbattuto letteralmente in faccia che anche Sara Sampaio, quando si siede, ha un rotolino in corrispondenza della pancia e dei fianchi. Il mondo patinato delle riviste di moda genera da sempre insicurezza nelle persone comuni, insicurezza che non ha fatto altro che amplificarsi dal momento in cui i social sono diventati il pane quotidiano di ognuno di noi. Talmente tanta è l’insicurezza sui nostri corpi cui siamo abituati e a cui ci abituiamo fin da adolescente – se non addirittura da bambini – che un video in cui Sara Sampaio è noramle fa molto più scalpore di qualsiasi sua foto patinata o in posa.