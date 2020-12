Il body shaming su Lana Del Rey | IL SIGNOR DISTRUGGERE

Succede che la cantante Lana del Rey viene paparazzata all’esterno di una clinica con un braccio fasciato e, mentre i suoi fan le hanno scritto per avere notizie sulla sua salute, delle persone tanto gentili hanno ben pensato di commentare i suoi chili di troppo, tanto da farla finire in tendenza su Twitter esclusivamente per questo motivo. La storia è trita e ritrita e si ripete ogni qual volta una donna non sfoggi pubblicamente un fisico ideale per le sfilate di Prada. Il caso vuole, però, che questi “commenti” arrivino puntualmente da chi a casa ha carenza di specchi, infatti verrebbe quasi sempre da chiedersi “ma da quale pulpito parli?” Personaggi privi anche del minimo amor proprio, oltre ai più basilari concetti di educazione e decenza. LEGGI ANCHE > L’insegnamento di Giovanna Botteri Body shaming su Lana Del Rey, il commento

Comunque, per alcuni, i personaggi pubblici dovrebbero necessariamente rispettare determinati canoni estetici, altrimenti si avrebbe la “libertà” di offenderli e fare quindi del becero body shaming. Alcune “opinioni”, contro la cantante in questione, sono state: “Madonna che obesonaa”, “Poverina si è fatta male a un prosciutto”, “cotechino per Capodanno, comprato!”, “quindi i kg persi da Adele li ha presi Lana del Rey?” e altre amenità, pronunciate da chi, in un mondo ideale, sarebbe abbandonato in Antartide dopo essersi beccato una secchiata d’acqua.