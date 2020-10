Britney Spears «ha le facoltà mentali di una persona in coma»

A fare questa affermazione è stato l’avvocato della pop star. La notizia, riportata da TMZ, è che nel corso di un’udienza il legale avrebbe dichiarato che la Spears ha – attualmente – «le facoltà mentali di una persona in coma» e che quindi qualsiasi richiesta fatta da parte sua per liberarsi della tutela legale di suo padre Jamie non verrebbe accolta. Dello stato di salute mentale di Britney Spears si parla da molti anni piuttosto spesso e negli Usa è nato anche un movimento, #FreeBritney, poi dilagato in tutto il mondo per sostenere la cantante e la sua libertà finanziaria dal padre.

LEGGI ANCHE >>> Guerra in casa Spears, la sorella di Britney vuole il controllo del patrimonio

Britney potrebbe non essere in grado di liberarsi del padre

Visti gli ultimi sviluppi, quindi, la pop star non starebbe così bene come vuole dichiarare al mondo e a dirlo sarebbe stato il suo stesso legale, Sam Ingham. Il padre Jamie Spears è tutore legale dal 2008 e, secondo quanto emerso in questi anni, l’avrebbe privata di ogni tipo di libertà. Su TMZ si legge in merito dichiarazioni di Ingham: «Ha dichiarato la sua assistita incapace di firmare una dichiarazione giurata d’intenti. Il legale, durante un’udienza per la nomina di un nuovo tutore, ha paragonato le facoltà mentali di Britney a quelle di un paziente in coma, che vista la situazione fa parlare al suo posto un avvocato».

Le conseguenze dei dubbi sulla salute mentale Britney

Se quanto rivelato da TMZ fosse vero la pop star non riuscirebbe ad avanzare nessun tipo di richiesta e dovrebbe mantenere il padre come tutore o, al massimo, provare a cambiare figura. Il conservatorship, ovvero ciò che è accaduto a Britney, è una pratica messa in atto quando qualcuno ha necessità di aiuto legale per difendere il proprio patrimonio. Se nel 2008 Jamie è diventato tutore legale per impedirle di dilapidare il suo patrimonio, oggi sembrerebbe che Britney voglia in questa posizione la sua collaboratrice Jodi Montgomery. Il padre, dal canto suo, ha fatto e continua a fare di tutto per contrastare il movimento FreeBritney.