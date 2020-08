Armine Harutyunyan, altri insulti ricevuti dalla modella di Gucci: l’accusano di fare il saluto romano

Come se non bastasse la valanga di insulti che Armine Harutyunyan riceve quotidianamente, ecco arrivare anche una menzogna tutta originata sul web per un suo presunto saluto romano ai piedi dell’Altare della Patria a Roma. Armine Harutyunyan è una 23enne modella armena che Gucci ha scelto per le sue recenti campagne promozionali. La donna è stata travolta da una incredibile ondata di bodyshaming.

Armine Harutyunyan, chi è e perché fanno bodyshaming su di lei

Articoli di giornale, post sui social network, prese di posizione dai vertici della moda: tutti a disquisire in maniera più o meno informata su presunti canoni di bellezza e su ciò che avrebbe spinto la casa di moda a utilizzare il suo volto per le proprie campagne. Ma adesso non vogliamo parlare di questo, ma di un’altra operazione volta a screditare la giovane donna armena.

Sui social network si sta diffondendo una foto che la modella ha scattato nello scorso mese di giugno a Roma, dopo una visita ai fori imperiali. L’immagine è stata privata della scritta Caesar che la modella aveva utilizzato per creare una sorta di didascalia alla sua foto. Così, decontestualizzata, la modella sembrava rivolgere un saluto romano in favor di camera. Una foto successiva, appartenente allo stesso album pubblicato su Instagram, mostra invece che la donna teneva anche l’altro braccio in posizione simmetrica e anche una gamba alzata. Una posa ironica, insomma.

Armine Harutyunyan accusata anche di fare il saluto romano

Visualizza questo post su Instagram Ave sunstroke✨2019/summer🌿 Un post condiviso da Armina 🇦🇲 (@deararmine) in data: 13 Giu 2020 alle ore 12:01 PDT

Sui social network, invece, la foto è stata presa come una provocazione: account vicini all’ideologia sovranista hanno fatto circolare l’immagine modificata (forse per mostrare ai propri avversari la presunta ‘debolezza’ di quella che è diventata una sorta di icona progressista, che stravolge i canoni della moda) e non sono mancati gli insulti anche da ‘sinistra’ nei confronti di Armine Harutyunyan. Sintomo, probabilmente, che il corpo femminile è ancora un’occasione – da una parte e dall’altra – per sfogare su una tastiera degli istinti che sono più diffusi di quanto potessimo immaginare.