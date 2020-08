Dopo il post sulla «Meloni che sta diventando calva», si dimette Paola Pessina

Ogni azione ha una sua conseguenza. E anche se nell’epoca dei social network ciò non è affatto scontato, occorre registrare che Paola Pessina – ex sindaco di Rho e vicepresidente della Fondazione Cariplo – si è dimessa dal suo ruolo in fondazione dopo il post offensivo nei confronti di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia, nel corso del suo ultimo intervento alla Camera in occasione del voto sul prolungamento dello stato d’emergenza, era stata apostrofata dalla stessa Pessina che aveva scritto sui social che, per effetto del testosterone, la leader di FdI stava diventando calva. Le dimissioni Paola Pessina sono state diretta conseguenza di quanto accaduto.

Paola Pessina dimissioni dopo il post su Giorgia Meloni

Nel corso degli ultimi giorni, sono stati piuttosto frequenti gli incontri di Paola Pessina con il presidente della Fondazione Cariplo Giovanni Fosti. In seguito a questo confronto, si è arrivati alla decisione, così comunicata da una delle fondazioni bancarie più importanti d’Italia: «Il presidente e la vicepresidente hanno convenuto che le affermazioni e il linguaggio utilizzati in quella occasione non rispecchino in alcun modo i valori che la Fondazione incarna e l’atteggiamento che ogni giorno pone nel proprio operato, risultando inappropriati soprattutto per chi riveste un ruolo istituzionale».

Paola Pessina dimissioni, parole incompatibili con la Fondazione Cariplo

Pertanto sono arrivate le dimissioni Paola Pessina, atto successivo alle scuse pubbliche rivolte dall’ex sindaco di Rho alla stessa Giorgia Meloni che non aveva mancato di sottolineare il fatto che il post che la riguardava fosse inopportuno.

Dopo il post «Giorgia Meloni sta diventando calva. L’eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti», esempio di bodyshaming nei confronti di una donna delle istituzioni, Paola Pessina ha rilevato come queste parole fossero in contrasto con gli scopi della Fondazione Cariplo.