Le accuse social a Vanessa Incontrada: «La pancia dello spot Activia non è la tua»

Activia, noto marchio di yogurt noti per migliorare la salute dell’apparato digerente e per fare bene all’intestino, ha scelto come volto noto del suo ultimo spot Vanessa Incontrada. Lo spot viene trasmesso già da un paio di settimane e su Twitter – negli scorsi giorni – sono comparsi cinguetti di alcune giovani donne che commentano il fatto che le attrici nello spot sarebbero due: la Incontrada e quella della pancia. Guardando lo spot viene sottolineato come Vanessa Incontrada presti il volto e come si alluda al fatto che quella pancia sia sua, considerato che i vestiti sono identici.

<iframe src=”https://www.youtube-nocookie.com/embed/T2xjzyp_kgs” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>

Le critiche a Vanessa Incontrada spot Activia

Pubblicità Activia, promoter la Incontrada che se magna lo yogurt per varie mattine, inquadrano una pancia piattissima non sua, rinquadrano lei con gli stessi vestiti ma con pancia coperta. Ma cosa ci vuole a presentare corpi normali, COSA? Che vergogna c’è? — Gleich (bronciosaura) (@pelleimpura) January 20, 2021



La questione è rimasta abbastanza circoscritta e né Vanessa Incontrada hanno commentato l’ipotesi. «Ma cosa ci vuole a presentare corpi normali, COSA? Che vergogna c’è?», scrive una delle utenti Twitter che ha fatto notare la questione, e come questo se ne leggono altri.

Come mai la Incontrada che ama molto il suo corpo nella pubblicità Activia ha una controfigura ? #bodypositive na cippa — Erika Mandorlini (@ErikaMandorlini) January 25, 2021

Un intestino può essere sano anche se la pancia non è piatta

La pancia mostrata nel video appare piattissima, il vitino da Vespa e ad alcune persone è sorto il dubbio che potesse non essere quella dell’attrice. La questione non è verificabile ma ciò che va ricordato è che si tratta di uno spot per un prodotto che viene venduto per le sue proprietà regolatrici dell’intestino. Un intestino in salute viene veicolato ancora oggi – a prescindere dal fatto che la pancia sia di Vanessa Incontrada o meno – necessariamente da una pancia piatta. Bisognerebbe normalizzare l’idea che avere dell’adipe localizzato attorno al girovita non corrisponde necessariamente a un intestino che funziona male: un ventre può tranquillamente non essere piatto ma appartenere a una persona in perfetta salute in tal senso.