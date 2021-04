Su Instagram si potrà scegliere se visualizzare il numero di mi piace ai post

Instagram va verso una ulteriore personalizzazione dell’esperienza e mette in discussione la possibilità di visualizzare il numero di like ai post in tutto il mondo. Il numero di cuoricini che ci sono sotto video e immagini non è più visibile dal 2019 in Italia, Canada, Brasile, Australia, Irlanda e Giappone. All’epoca Instagram aveva preso la decisione perché le persone si concentrassero maggiormente sui contenuti e non sul numero di mi piace che questi ottengono. Un cambiamento gigantesco che per molti influencer ha destato preoccupazione – considerato che il loro lavoro si basa sul tasso di coinvolgimento del pubblico, misurato anche in termini di like – ma che, alla fine dei conti, non ha influito più di tanto poiché ognuno è in grado di visualizzare i conteggi sotto i propri post. Instagram ha deciso, come ulteriore miglioramento, di dare alle persone la possibilità di scegliere in che modo vedere il numero mi piace post Instagram.

Test globale sul numero mi piace post Instagram

Ad annunciare il «piccolo test globale» è stato Facebook, che continua a fare i conti con la salute mentale delle persone che utilizzano le sue piattaforme – in particolare i giovani e giovanissimi, per i quali il conteggio dei mi piace ricevuti continua ad essere un parametro di popolarità -. L’intenzione, su Instagram, è quella di dare a tutti gli utenti nel mondo la possibilità agli utenti di scegliere tra tre opzioni: «Stiamo testando una nuova opzione che ti consente di decidere l’esperienza migliore per ognuno: scegliere di non vedere il numero di mi piace sotto i post degli altri, disattivarlo per i propri post o mantenere l’esperienza originale», ha fatto sapere un portavoce di Facebook, come riporta Bloomberg.

Si valuta un’esperienza simile anche su Facebook

Oltre alla questione Instagram è stato reso noto che si sta «lavorando a un’esperienza simile» anche per Facebook, seppure non ci siano ulteriori dettagli da condividere per ora. L’intento di Menlo Park è quello di aumentare gli sforzi per capre e valutare il ruolo dell’assenza del conteggio dei mi piace nella pressione esercitata sui giovani dai social. Nelle prossime settimane, quindi, tutti i paesi del mondo si troveranno a fare i conti con un Instagram che darà la possibilità di scegliere se visualizzare il numero di mi piace sotto i post e presto una possibilità del genere potrebbe esserci anche su Facebook.