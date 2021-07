Twitter identifica e blocca account falsi e verificati

Dopo non essere stato in grado di impedirne l'iscrizione, Twitter blocca molteplici account che avevano anche ottenuto il badge di profilo verificato

Twitter blocca profili falsi di utenti verificati che non era stato in grado di notare precedentemente. La mossa arriva poche settimane dopo che la piattaforma ha rilanciato il suo programma di sicurezza pubblica.

Dal falso al verificato

L’errore è emerso grazie al lavoro dell’esperto di data scientist Conspirador Norteño, che con un tweet ha segnalato come diversi profili creati il 16 giugno scorso, pur avendo il badge identificativo per chi ha il profilo verificato, mostravano come immagine del profilo fotografie di repertorio o foto di animali.

Nessuno tra i profili segnalati ha postato dei contenuti e tra loro gli account avevano oltre 900 follower in comune, a loro volta sospetti. Norteño spiega come non si tratti di una coincidenza, poiché quei numeri fanno parte di un gruppo di bot composto da «almeno 1212 account», come riporta The Verge.

Twitter blocca profili falsi

Twitter risponde dei fatti al Daily Dot in una dichiarazione che fa riferimento alla veridicità della notizia. Il punto da attenzione è che Twitter non ha semplicemente bloccato dei profili falsi, ma che quei profili falsi avevano addirittura ottenuto il badge del profilo verificato. Si tratta di un incidente che è indice di come il processo di verifica di Twitter sta avendo dei problemi e non è in grado di fermare l’iscrizione di account inautentici, che non dovrebbero nemmeno poter accedere alla piattaforma, figuriamoci ottenere addirittura il «verificato».

Recentemente Twitter aveva rilanciato delle nuove modalità di verifica, con una serie di criteri di ammissibilità basati sull’idea che, per ottenere l’abilitazione all’utilizzo della piattaforma, un account debba essere «authentic, notable, and active». Tutto il contrario di quanto mostravano i sei account segnalati da Norteño. Di questi, Twitter ne ha rimossi cinque, poiché il sesto sembra essere stato disattivato. Ciò su cui vogliamo finalizzare la riflessione non è tanto sul modo di «curare» il danno, quanto su quello per prevenirlo.

Com’è possibile che questi account abbiano addirittura ottenuto il profilo verificato in meno di un mese e invece profili «autentici, noti e attivi» attendono molto più tempo prima di ottenere quel badge?