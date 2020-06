Twitter chiederà agli utenti se hanno letto l’articolo prima di condividerlo

Non è un modo per bloccare la fake news, ma una strategia per sperare che gli utenti abbiano consapevolezza di quel che condividono sul social network. Negli Stati Uniti, Twitter ha avviato una sperimentazione tecnica (per il momento solo sui dispositivi Android) che prevede un messaggio prima di ogni condivisione di quel che si trova in giro sulla rete. Il testo inviterà l’utente a leggere l’articolo prima di procedere con il tweet, nel tentativo di ripulire la piattaforma da confronti tra poco informati e tra persone che si sono limitate a leggere solamente il titolo. La vicenda di Twitter hai letto l’articolo potrebbe, ben presto, varcare i confini USA.

L’annuncio arriva direttamente dal profilo ufficiale – in lingua inglese – di Twitter Support che ha spiegato le modalità e il fine ultime di questa sperimentazione che – qualora funzionasse – potrebbe essere diffusa a livello globale e non solo sui dispositivi che hanno Android come sistema operativo.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we’re testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven’t opened on Twitter, we may ask if you’d like to open it first.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020