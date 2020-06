Lo strano caso di Hulk Hogan che risponde a Guido Crosetto su Twitter

La leggenda del wrestling su Twitter, ma non è come sembra

Nel mondo dei social tutto può accadere, ma alla fine è arrivata una spiegazione che restituisce la vera dimensione di quanto accaduto nei giorni scorsi su Twitter. L’ex coordinatore di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto, aveva criticato la presenza di Luca Palamara da Bruno Vespa (a Porta a Porta, su Rai 1) e, a un certo punto, è arrivata la replica dell’ex wrestler Hulk Hogan. La storia, però, è molto diversa da quel che appariva in origine, con la leggenda della WWE alle prese con un banale errore che si commette quando non si è molto esperti di social. Ecco la storia di Hulk Hogan risponde a Crosetto.

Il tutto, come detto, è partito da un tweet dell’imprenditore – ed ex coordinatore di Fratelli d’Italia – sull’ultima presenza televisiva di Luca Palamara su Rai 1, ospite di Bruno Vespa. Il magistrato, al centro delle polemiche per lo scandalo Csm e per le intercettazioni in cui non utilizzava toni molto oxfordiani per attaccare il leader della Lega Matteo Salvini, ha parlato sulla rete ammiraglia della televisione pubblica, provocando il malcontento di Guido Crosetto.

Sorry my brother HH — Hulk Hogan (@HulkHogan) June 4, 2020

Hulk Hogan risponde a Crosetto su Twitter

Ed ecco, che in quella stessa serata – era il 4 giugno – Hulk Hogan risponde a Crosetto su Twitter. Il post dell’ex wrestler, fin dall’origine, sembrava essere fuori contesto: «Scusami fratello», firmato con le sue iniziali (HH). Ma perché la leggenda della WWE sembrava essere interessata a quel che accade in Italia, anche a livello televisivo? La risposta sta in un errore nel sistema di risposte su Twitter.

Colpa mia… 😅

Ieri Hulk mi aveva bloccato per sbaglio, l’ho contattato con un altro profilo per fargli notare l’errore che aveva commesso, quindi mi ha sbloccato e per scusarsi con me ha scelto di rispondere ad un post di Crosetto che avevo retwittato sulla mia bacheca… 😄 — Manuele Poli (@TitanMorgan) June 4, 2020

Il tweet sbagliato

Insomma, Hulk Hogan risponde a Crosetto per sbaglio. L’ex wrestler voleva chiedere scusa a un suo fan che, nei giorni scorsi, era stato bloccato per sbaglio su Twitter. L’uomo aveva ritwittato il post dell’imprenditore ed ex politico e la leggenda della WWE, non molto a suo agio nel mondo dei social, ha utilizzato quel post per rispondere.

