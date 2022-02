Una novità ancora in fase di sperimentazione, ma alcuni beta-tester hanno potuto vederla in anteprima

Stanchi di partecipare a discussioni su Twitter? Il social lavora per far gestire all’utente le “menzioni”

Sarà capitato a molti utenti Twitter: imbattersi in una discussione su un post pubblicato da qualcun altro e trovarsi nel bel mezzo di una disputa dalla quale, per uscirne, esistono solamente due vie: rimuovere quel proprio pensiero social o silenziare le notifiche. Ora, però, il social network dei messaggi brevi sta pensando a una nuova funzione che permetterà all’utente di rimuovere le menzioni in una “conversazione”. Una via d’uscita che potrebbe rappresentare una grande novità rispetto al passato.

Non è chiaro se sarà per tutti o se prima ci sarà un passaggio – come già accaduto nel recente passato – su Twitter Blue (la sezione a pagamento del social). Sta di fatto che, per il momento, si tratta solamente di una fase di test su cui gli sviluppatori stanno ancora lavorando. Ma chi ha la possibilità di vedere in anteprima e testare le novità dei futuri e futuribili aggiornamenti delle app e delle piattaforme, si è trovato di fronte a questa schermata.

Twitter is working on an onboarding screen for “Leave this conversation” pic.twitter.com/cZYeOdo1pJ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2022

A scriverlo è la ricercatrice Jane Manchun Wong che, proprio su Twitter, ha postato lo screenshot in cui vengono indicate tutte le modalità per “lasciare questa conversazione”.

Twitter e l’opzione per gestire le menzioni sul social

E le possibilità sono tre: rimuovere la menzione (cioè il tag utilizzato da altri per rispondere o tirare in ballo in una conversazione pubblica sul social), bloccare tutte le future menzioni o bloccare tutte le notifiche che arrivano – di default – in caso di risposta a un tweet o a una discussione. Insomma, questa novità – ancora in fase di sperimentazione, con il social che non ha voluto commentare la notizia, come riporta The Verge – potrebbe evitare quella classica ansia che può scaturire da una discussione pubblica online.