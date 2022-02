La società che prepara un’azione legale contro Trump per il plagio del logo di The Truth Social

Dal login al logo. I problemi della piattaforma social di Donald Trump, The Truth Social, non sembrano assolutamente fermarsi agli inconvenienti tecnici che, nella giornata di ieri, hanno costretto molte persone a tempi di attesa lunghissimi per potersi iscrivere alla piattaforma o a malfunzionamenti dell’infrastruttura in virtù dei quali non si poteva avere accesso alla pagina per la definizione dei termini e delle condizioni di utilizzo della piattaforma. Infatti anche il logo The Truth Social è stato al centro di una polemica e potrebbe essere oggetto anche di un’azione legale da parte di una società, la Trailar, che ritiene la somiglianza tra le due grafiche davvero eccessiva.

Logo The Truth Social, le somiglianze evidenziate dall’azienda Trailar

È stato un utente di Twitter, per primo, a riconoscere la somiglianza:

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA One of these is the icon for Trump’s “truth social” site the other is the icon for a British “Fleet Telematics & Fuel Efficiency” company that has used it since at least 2019https://t.co/ajIMuykZN0https://t.co/BbnlIpMCkJ pic.twitter.com/aQssmef17x — z3dster (@z3dster) February 21, 2022

«È bello vedere Donald Trump supportare un’attività di sostenibilità in crescita – ha scritto in chiave ironica la Trailar su Twitter – Forse è bene chiedere la prossima volta?». Consultato da Vice, il responsabile marketing di Trailar, Matthew Summers, non ha escluso azioni legali: «Sulla base delle recenti notizie portate alla nostra attenzione da vari media – ha risposto alla testata statunitense -, stiamo cercando una consulenza legale per comprendere i prossimi passi e le opzioni disponibili per proteggere il nostro marchio». La T tagliata, infatti, sembra davvero essere troppo simile.

Trailar è una società britannica. Si tratta di un’azienda che ha come missione quella di salvaguardare l’ambiente attraverso le sue attività di consulenza per il risparmio del carburante e per l’ottimizzazione energetica, anche attraverso l’utilizzo di pannelli solari su veicoli a lunga mobilità. Diciamo che suona davvero come una beffa l’imitazione del logo da parte della società di media dell’ex presidente degli Stati Uniti che non si è particolarmente distinto – tanto per usare un eufemismo – nella lotta al cambiamento climatico (non usiamo eufemismi: a volte è stato un vero e proprio negazionista dei cambiamenti climatici). Ora, il contrappasso.