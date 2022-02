Twitter consentirà di “appuntare” fino a sei DM

Dare una gerarchia ai messaggi che si ricevono, in privato, su Twitter. Una funzione che gli utenti iscritti e abbonati a “Twitter Blue” conoscono già da tempo, ma che a breve sarà disponibile per tutti su tutti i dispositivi. Si tratta dei messaggi “pinnati” su Twitter, dove il termine “pinnati” sta per quelli che vengono messi in alto all’interno del cassetto dei messaggi privati. Sarà possibile, dunque, dare priorità a sei profili con i quali si ha maggiore interazione o quelli che non vogliamo si perdano nell’orda dei messaggi.

Il tutto è stato annunciato da Twitter con un post sul suo social in cui viene mostrato, attraverso GIF animata, anche il funzionamento di questa novità.

Keep your fave DM convos easily accessible by pinning them! You can now pin up to six conversations that will stay at the top of your DM inbox.

Available on Android, iOS, and web. pic.twitter.com/kIjlzf9XLJ

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 17, 2022