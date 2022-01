Twitter consentirà di mettere in mostra i propri NFT come immagine del profilo

Vuoi entrare nel mio profilo per vedere la mia collezione di NFT? Un vecchio tormentone, figlio di tanta ironia e comicità, attualizzato in chiave moderna. Perché i collezionisti del Terzo Millennio hanno lo stesso approccio di quelli non-digitali che abbiamo conosciuto nelle pagine della nostra storia: amano pezzi esclusivi e introvabili, le acquistano, li scambiano e li collezionano. Ma non i nuovi album e bacheche non sono fisici, sono wallet eterei. Così come ciò che comprano. E ora c’è un modo per metterli in mostra e ostentarli anche sui social. E la prima novità arriva con l’immagine profilo di Twitter, proprio con i NFT acquistati.

Una novità, ma non per tutti, annunciata proprio dal social (in origine nato per i messaggi brevi) entrata in vigore nella giornata di giovedì 20 gennaio 2022.

Ready to show off your NFT? Follow these simple steps to connect your crypto wallet and let’s see your NFT PFPs! pic.twitter.com/epSL7VXG5o — Twitter Blue (@TwitterBlue) January 20, 2022

Basterà collegare, dunque, il proprio crytpo-wallet al profilo e il gioco è fatto. Da quel momento, cliccando sull’immagine del proprio profilo, si potrà scegliere il Non-Fungible token acquistato da utilizzare come fotografia ufficiale di quell’account. E si potrà cambiare, ovviamente, ogni volta che si vorrà. Il tutto sarà inserito in una cornice esagonale, a differenza di quella tonda destinata a tutti gli altri profili.

Immagine profilo Twitter NFT, la novità per iOS

Come detto, però, questa novità dell’immagine profilo Twitter NFT non è e non sarà per tutti. Innanzitutto, al momento, il tutto è disponibile solamente per chi ha un dispositivo iOS (cioè prodotto da Apple). E non solo. Questa possibilità di mettere in mostra i propri Non-Fungible Token è riservata esclusivamente a chi utilizza Twitter Blue. Si tratta di un servizio a pagamento (e in abbonamento) collaterale allo stesso social. E non è attivo in tutti i Paesi. Come si legge sul sito ufficiale, infatti, al momento è stato attivato solamente negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda.