Twitter non misura il polso del Paese reale: secondo i sondaggi, la fiducia nel governo Draghi è al 66%

A quanto pare, la luna di miele del Paese reale con il governo guidato da Mario Draghi sta andando avanti. Il sondaggio di YouTrend per Sky Tg 24 mostra chiaramente questo aspetto: gli italiani che hanno fiducia nel governo Draghi sono il 66,5%. Una percentuale molto importante, che evidenzia il gradimento per l’operato dell’esecutivo. Eppure, da qualche giorno, i segnali che arrivavano da Twitter erano poco confortanti per il premier e per la sua squadra di governo: influencer del social network dei cinguettii, analisti politici, semplici cittadini che si organizzavano (in maniera più o meno veritiera, più o meno influenzata dall’utilizzo di bot o account fake) dimostravano una sorta di incrinatura nell’operato del premier, soprattutto nelle ultime decisioni relative al contenimento della pandemia.

Fiducia Draghi, quello che c’è su Twitter non coincide con la temperatura del Paese

Hashtag come #BoicottaGreenPass, #DRAGHIINGALERA, altri slogan del genere avevano in qualche modo compromesso in superficie il legame e il rapporto con i social network della squadra di governo. Si trattava, in ogni caso, di rumore social, frutto dell’attività coordinata di pochi account – spesso attivi da poco tempo – che si organizzavano per far salire in tendenza un hashtag allo scopo di portare all’attenzione dell’opinione pubblica una protesta o una manifestazione in programma in quella stessa giornata.

Ma – al di là di questo – erano stati i commenti di diversi kingmaker di Twitter (esperti di comunicazione politica o opinionisti illustri che trovano spesso spazio nei talkshow televisivi) a far ipotizzare – lo ha sottolineato più volte Lorenzo Pregliasco, che tra le altre cose è coordinatore del progetto YouTrend che ha realizzato il sondaggio in questione per Sky – che la luna di miele del governo, almeno su Twitter, si sia conclusa. La verità è che questa sensazione attraversa solo i social network che, ancora una volta, non si dimostrano un termometro affidabile della situazione politica italiana.