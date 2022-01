Le solite speculazioni social dei no-vax anche sulla morte di David Sassoli

Sin da ieri, ovvero dall'annuncio del suo ricovero in ospedale, si sono diffusi tweet che mettevano in correlazione - senza alcuna prova - il suo stato di salute con il vaccino

Sta diventando un format stucchevole, anche perché – ogni volta – si parla senza uno straccio di prova. Già nella giornata di ieri, quando lo storico portavoce di David Sassoli, Roberto Cuillo, aveva dato la notizia del suo ricovero in Italia dal 26 dicembre, a causa di una complicazione rispetto alla sua grave disfunzione del sistema immunitario, che aveva scoperto di avere nel corso dell’ultimo anno, si erano diffusi centinaia di commenti di no-vax che avevano messo in correlazione – senza alcuna base e senza nessuna informazione ufficiale – il ricovero di David Sassoli con le dosi di vaccino che gli erano state somministrate. A maggior ragione oggi, quando tutta Europa piange la morte del presidente del Parlamento Europeo ancora in carica, questi commenti compaiono con maggiore insistenza e suonano, se possibile, ancora più fastidiosi.

La morte di David Sassoli e i soliti commenti dei no-vax

Stavolta i commenti, proprio per il ruolo istituzionale a livello europeo che Sassoli aveva ricoperto, superano addirittura i confini dell’Italia. E, come possiamo vedere ad esempio in questo tweet, si basano anche su informazioni non corrette:

🔥David Sassoli président du parlement européen est dans un état grave vacciné avec le vaccin #Pfizer le 22/09/21 il a été hospitalisé à l’hôpital de Strasbourg pour pneumonie.

Puis de nouveau hospitalisé le 26/12/21 suite à une complication grave de son système immunitaire ⬇️ pic.twitter.com/yitqjpskka — LE RIFAIN LA NOUVELLE DU FRONT (@rifain_nouvelle) January 10, 2022

Il primo ricovero di David Sassoli, come aveva spiegato anche lo stesso presidente del Parlamento Europeo, non aveva nulla a che vedere con un effetto collaterale della vaccinazione Pfizer, ma per una polmonite dovuta al batterio della legionella. Oggi, si assiste addirittura a utenti no-vax che, nascosti dietro l’anonimato di un nickname, si lasciano andare addirittura a una serie di esultanze per la scomparsa di David Sassoli.

Non mancano interventi del genere anche a commento dei post o dei tweet che hanno espresso cordoglio per la morte di David Sassoli. C’è chi, ad esempio, si è preso la briga di postare – sotto a ogni tweet di politico che avesse pronunciato qualche parola per la scomparsa del presidente dell’europarlamento – queste parole: «DAVID SASSOLI MORTO Pietas x l’uomo. Grave compromissione del sistema immunitario per nessuna correlazione con il vaccino? C.C., D.B., G.L. Vaccinati, si sono fidati ora RIP Lo attendono per ringraziarlo nella nuova vita da ex vaccinati». C’è persino chi chiede al presidente del Consiglio Mario Draghi di “assumersi le responsabilità” e di spiegare la morte di David Sassoli.

Vaneggiamenti, notizie non confermate, semplici offese. Che – nonostante tutto – hanno una grande diffusione sui social network.

foto IPP/imagostock – Bruxelles