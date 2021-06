Arriva Twitter Blue, il servizio a pagamento che permetterà di annullare i tweet

Twitter Blue, il Twitter a pagamento, arriverà giovedì in Canada e in Australia e prevede - tra le altre cose - un apposito tasto per annullare i tweet

Se ne è tanto parlato e alla fine è arrivato. Twitter a pagamento – Twitter Blue – arriverà questo giovedì in Canada e Australia. Si comincia con questi due paesi per poi proseguire con il resto del mondo; l’intento è, in un primo momento, quello di « acquisire una comprensione più profonda di ciò che renderà la tua esperienza su Twitter più personalizzata, più espressiva e, in generale, più [emoji fuoco]», hanno fatto sapere quelli di Twitter sui social. In attesa che Twitter Blue venga reso disponibile anche nel resto del mondo – compresa l’Italia – è stato chiarito che cosa comprende e quanto costa.

LEGGI ANCHE >>> Le tre etichette con cui Twitter cercherà di combattere la disinformazione di chiunque

Quanto costa Twitter Blue e cosa prevede

Partiamo dal prezzo della nuova esperienza offerta da Twitter: si parla di un abbonamento che costerà 3,49 dollari canadesi e 4,49 dollari australiani – riporta The Verge -. Tra le nuove funzionalità a pagamento troviamo il tanto desiderato annullamento dei tweet inviati e la visualizzazione dei thread in modalità lettore. In particolare quell'”Undo” è la novità più attesa: verrà data la possibilità all’utente che si abbona di annullare un tweet appena inviato prima che venga effettivamente reso pubblico al mondo. Quanto tempo ci sarà a disposizione? Verrà data la possibilità di impostare un timer che dà fino a 30 secondi di tempo per rimediare a un eventuale errore.

Ci sarà un’assistenza clienti dedicata e la possibilità di cambiare colore all’icona Twitter

Tra le altre cose sarà introdotta una funzione Cartelle segnalibri che permette di salvare e raggruppare i tweet ai quali si vuole avere accesso immediato. Twitter Blue fornisce anche nuove possibilità a livello estetico, aggiungendo nuove opzioni per tema e colore più l’opportunità di cambiare colore all’icona stessa dell’app di Twitter. Ci sarà inoltre una specifica assistenza dedicata ai clienti che si abbonano. Chiunque presenti un reclamo a Twitter e sia abbonato, quindi, vedrà esaminato e risolto il suo problema – a partire dalle molestie ricevute – in un lasso di tempo più breve. L’annuncio di questa funzionalità potrebbe creare una serie di polemiche poiché questo vuol dire che chi non paga potrebbe vedere le proprie segnalazioni prese in considerazione e evase in un lasso di tempo maggiore.