I complottisti che non conoscono la funzione specchio dello smartphone e pensano che il vaccino di Chiara Ferragni sia una montatura

Potremmo concludere questo articolo rispondendo solamente alla domanda dell’utente che ha messo in moto sui social l’ennesima teoria della cospirazione sulla pandemia e sul vaccino: “Sì, sbagli”. E, invece, regaleremo anche qualche spiegazione tecnica dietro a questo complotto sul vaccino Chiara Ferragni. Perché la fame atavica di nulla degli anti-vaccinisti prosegue imperterrita anche davanti alle evidenze. E anche di fronte a chi, con molta cortesia, si è prodigato nel dare una risposta razionale, mal digerita dall’utente in questione e da qualche altro no vax sparso in quel mondo senza forma chiamato web.

Tutto è nato da qui, da questo tweet – screenshottato dalla pagina Daily Drama 2021, ma ancora online nella sua versione originale – che ha ricevuto una notevole attenzione sui social.

03 Giugno 2021 I boomer scoprono la funzione specchio della fotocamera frontale grazie a Chiara Ferragni pic.twitter.com/dvX8NEf3CP — Daily Drama 2021 (@dailydrama2021) June 3, 2021

E il disagio da “boomer” complottisti è evidente. Spieghiamo perché la signora è in torto nel sollevare una questione inesistente. La foto in cui si vede Chiara Ferragni in compagnia dell’infermiera intenta a iniettarle la prima dose di vaccino è stata scattata dall’esterno (cioè da una persona – è stata pubblicata sul profilo IG del marito Fedez nelle sue stories – che ha utilizzato la fotocamera posteriore del proprio smartphone). L’altra, invece, non è una fotografia: si tratta di un mini-filmato con l’effetto boomerang di Instagram girato con la fotocamera anteriore. Per questo motivo l’effetto specchio – ovvero la destra che appare la sinistra, e viceversa – sembra mostrare due braccia differenti.

Vaccino Chiara Ferragni, le assurde teorie del complotto

Righe di spiegazione che non piaceranno a chi sostiene l’assurda tesi del complotto sul vaccino Chiara Ferragni. Perché qualcuno, sempre su Twitter, ha provato a spiegare l’effetto specchio con le fotocamere degli smartphone. Ma tutto ciò non è bastato. Alcuni cospirazionisti, infatti, hanno spostato la loro attenzione sul materiale della maglietta (una canottiera) utilizzata dall’imprenditrice-influencer. Secondo loro, si tratta di due indumenti differenti. Anche se fosse, pensare che una persona possa cambiarsi la maglietta dopo esser stata in ospedale è uno sforzo troppo elevato? Forse i complottisti non sanno più a cosa attaccarsi, lanciando siringate di complotti. Anche ridicoli. Come questo.