Il social network di Trump è talmente rivoluzionario che è già chiuso

La carriera di startupper di Donald Trump si è già conclusa. Il suo blog/social network – annunciato come una novità rivoluzionaria nei mesi scorsi, che avrebbe fatto concorrenza persino a Facebook e a Twitter – è stato già chiuso. Il social network di Trump – From the desk of Donald Trump – non tornerà online, dopo soli 28 giorni dal suo lancio ufficiale.

Il social network di Trump già chiuso

Che le cose non quadrassero era già noto al momento del lancio. La struttura sembrava tutto meno che un social network, con limitate possibilità di interazione per gli utenti e con spazi di pubblicazione – per il presidente twittatore seriale – che ricordavano quelli del micro-blog più che di un social network moderno e al passo dei tempi. Niente reels, niente tiktok, nemmeno qualche audio cavalcando la moda di Clubhouse. Il sito aveva una impostazione da primi anni Duemila che, in realtà, faceva abbastanza rabbrividire.

Jason Miller, assistente senior di Trump, ha confermato mercoledì alla CNBC che il sito non sarà più online nemmeno in futuro. E le sue parole sembrano davvero dissonanti se si considera che era stato lo stesso Jason Miller ad annunciare, in pompa magna, il fatto che – dopo il lancio del social network di Trump – non ci sarebbe più stato bisogno di tornare su Twitter e su Facebook. I vecchi post del blog sono ora archiviati come comunicati stampa in una sezione separata del sito. Che è comunque un ritorno alla tradizione non dissimile dal meccanismo di From the desk of Donald Trump che – in teoria – permetteva di condividere i contenuti su Facebook e su Twitter (con tanto di icone storiche), ma che – in pratica – riusciva a comunicare solo con il social di Mark Zuckerberg, mentre quello di Jack Dorsey sembrava aver messo una sorta di barriera a qualsiasi tipo di contenuto, fosse anche solo condiviso.

Secondo dati di NBC News, nell’ultimo mese il blog di Donald Trump avrebbe ottenuto solo 212.000 interazioni totali. Un dato che sarebbe impallidito di fronte a qualsiasi altro tweet del presidente quando era ancora in carica e – soprattutto – quando ancora non era ospite indesiderato delle piattaforme di social networking.