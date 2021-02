Twitter è la piattaforma giusta per pubblicizzare il proprio account Onlyfans

La politica per i contenuti pornografici su Twitter è meno rigida rispetto a molti altri social: «La pornografia e altre forme di contenuti per adulti prodotti in modo consensuale sono consentite su Twitter, a condizione che il contenuto sia contrassegnato come sensibile», si legge nel regolamento. Ciò che non è permesso pubblicare sono contenti di questo tipo che ritraggono altre persone. A partire da questo presupposto su Twitter nell’ultimo anno – come ci ha riferito un utente attivo in questi ambiti – si sono moltiplicati gli account di uomini che pubblicano fotografie di nudo parziale o integrale più o meno spinte linkando direttamente al loro profilo Onlyfans.

Con l’account Twitter si pubblicizza il profilo Onlyfans

Abbiamo provato a scrivere “onlyfans” nella barra di ricerca di Twitter e le tipologie di contenuti e di thread ai quali abbiamo avuto accesso sono evidenti. Partendo dalla testimonianza dell’utente che abbiamo sentito, attivo nell’ambito del mondo gay su Twitter, abbiamo scoperto che esistono moltissimi profili sia di donne che di uomini che pubblicizzano i propri account Onlyfans – che forniscono contenuti a pagamento – a partire da Twitter. Questo succede perché Twitter ha una politica sul nudo molto più permissiva rispetto a Instagram o ad altri social, come abbiamo già specificato. Nel mondo gay «Twitter – prima ancora di Instagram – era utilizzato per ottenere approvazione, like e complimenti. Leggevo di gente che li utilizzava per fare amicizia e, eventualmente, conoscersi ma molto poco rispetto ai siti di dating». L’aggancio diretto tra Twitter è Onlyfans «si è intensificato da circa un anno. In sostanza gli uomini su Onlyfans si fanno pagare per mettere le classiche foto che prima mettevano gratis su Instagram o Twitter.

Profili Twitter Onlyfans che si sono specializzati

Ci sono profili seguiti dalla nostra fonte che, nel corso di un anno, si sono specializzati e sono passati dal proporre contenuti amatoriali a pubblicare contenuti professionali anche molto espliciti con un rimando a Onlyfans.

Would you take me on a date? pic.twitter.com/kmnj4ldqv6 — Pup Buday (@PupBuday) January 9, 2021

«Dal momento che possono guadagnarci», ci spiega la nostra fonte, «hanno iniziato a mettere fotografie censurate per poi prometterle complete a chi si iscrive sul loro canale Onlyfans. Ci sono persone che seguivo e di cui il cambiamento si è visto nel tempo: prima erano bei ragazzi che pubblicavano selfie amatoriali, poi da un giorno all’altro si sono tramutati in profili professionali».



Ci sono alcuni uomini che sembrano utilizzare Twitter di rimando a Onlyfans come vero e proprio lavoro: «Alcuni mettono contenuti quotidianamente e sono probabilmente persone che studiano oppure che ancora non lavorano, si dedicano completamente a questo». Tutto questo, come abbiamo già accennato, non riguarda solamente il mondo gay ma anche quello delle donne che forniscono contenuti per un pubblico maschile.