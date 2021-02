«Vi racconto i miei segreti su Only Fans»

OnlyFans, la piattaforma esplosa, in Italia, durante il primo lockdown, permette, a chi si iscrive, di mostrare contenuti inediti. Inutile girarci attorno: il lato sexy e le foto in intimo vanno per la maggiore nel canale dove si accede solo a pagamento, per gli utenti che intendono “osservare” da molto vicino la propria beniamina: inizia a prender piede in Italia anche tra i volti famosi. Tra questi è appena sbarcata sulla piattaforma sexy che aumenta il desiderio di chi osserva – a pagamento – la showgirl Elena Morali. A Giornalettismo racconta la sua “prima volta”.

Elena Morali su OnlyFans, la testimonianza

Elena, come ti sei avvicinata al mondo di OnlyFans?



«Ho letto che diversi personaggi americani hanno fatto una barca di soldi, in particolare Bella Thorne (compagna di Benjamin Mascolo ex del duo Benji & Fede, volto celebre negli states, ndr) che seguo con piacere».

Come spiegheresti questa piattaforma a chi non la conosce?

«In teoria è un sito dove si possono mostrare a pagamento contenuti inediti, contenuti che non ci sono su nessun altro social. Per esempio: ci sono molti cuochi che su OnlyFans pubblicano ricette segrete che sulle altre piattaforme non metterebbero, oppure YouTuber che mettono dei videocommenti sportivi pubblicando la loro recensione: ovviamente per vedere tutto questo le persone devono iscriversi e pagare. Poi ci sono anche tanti che invece la usano per materiale hot, hard o porno addirittura».

Perché hai deciso di farlo?

«Mi piace fare foto abbastanza sexy, mettere in risalto la mia femminilità, e i confini di Instagram non sono chiari, spesso per non essere bannata o segnalata ho rinunciato a postare foto bellissime».

Quanto si guadagna?

«Non mi piacciono gli uomini che parlano di soldi, figuriamoci le donne. Posso dirti che è una piattaforma sicura e ben strutturata. E che tutto ciò che guadagni dipende da quante ore al giorno spendi a seguire il sito e produrre materiale nuovo».

Quali sono le richieste che ti arrivano per la maggiore?

«Mi chiedono molte foto dei miei piedi, non lo so forse hanno studiato tutti podologia…».

Che cosa proponi tu ai tuoi utenti?

«Dal contenuto divertente a quello super sexy: io non sono mai volgare, so che ci sono ragazze che si masturbano su OnlyFans in privato…ecco, diciamolo chiaramente, questo sul mio profilo non lo troverete mai nonostante mi propongano tanti soldi«.

Se io mi volessi iscrivere, che cosa devo fare per seguirti?

«Ti iscrivi e paghi l’abbonamento che costa 39 dollari anche se spesso è in promozione al 50%».

Qual è il punto massimo oltre il quale il tuo canale si può spingere?



«Nudo artistico, nulla di più».

Ti hanno mai offerto del denaro per andare oltre il mondo di OnlyFans?

«Quello succede più su Instagram, ovviamente io blocco, se qualcuno pensa che molte ragazze, grazie a OnlyFans, prendono appuntamenti per prostituirsi, ho una brutta notizia da dare: lo facevano anche prima, su Facebook, MSN, Instagram e in giro per gli alberghi di Milano o Dubai».

Conosci altre tue colleghe che lo fanno ma non si mostrano mettendoci la faccia?

«No, perché se lo fai e vuoi salire e avere successo con OnlyFans, devi sponsorizzarlo sugli altri social».

Qual è stata l’offerta più alta che hai ricevuto e per fare cosa?

«Anche 10mila euro per un video di sesso con il mio uomo (Luigi Favoloso, ndr): ma non esiste, non basterebbero nemmeno tutti i soldi del mondo».

Ti sono arrivati inviti a cena o “altre” richieste?

«Certo che sì! Ma per la maggiore su Instagram, i miei seguaci di OnlyFans sanno che hanno dei contenuti in esclusiva, sanno che lì possono parlare con me serenamente e cerco di rispondere a tutti a differenza degli altri social. Sono contenti così».

Ti hanno contattato personaggi famosi per osservarti su OnlyFans?

«Qualcuna mi ha chiesto, ma io sono stata vaga: ho studiato 2 settimane prima di aprire l’account e capire alcune regole, alcuni meccanismi, studino anche loro. Solo un personaggio (che già conosco dal vivo) mi ha contattata direttamente su OnlyFans con il suo account. Sono rimasta abbastanza stupita dato che ha il mio numero, difatti non gli ho più risposto sulla piattaforma».

Come si “forma-costruisce” il tuo lavoro sulla piattaforma?

«Faccio una volta a settimana shooting con un fotografo bravissimo e molti selfie, ovviamente in luoghi diversi ogni settimana».