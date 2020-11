Il nostro viaggio su Onlyfans

Sono bastati pochissimi secondi per capire che la piattaforma OnlyFans, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, non raccoglie solo chef e loro ricette, ma mette in mostra chi ama mettersi in mostra a pagamento. Piattaforma legale?

Onliyfans, la piattaforma rispetta gli standard?

Questa è la domanda che sovviene facilmente non appena abbiamo visto il primo video. Anzi una serie di video. Ma se da un lato c’è chi lavora come la porno star Malena e si dice danneggiata da chi sporca questo business , dall’altro c’è chi forse racconta attraverso questa realtà legata al sesso 3.0 davvero un Sotto Mondo di cui conturberemo a parlarne. Nel mentre le immagini recuperare da Giornalettismo , fanno riflettere.