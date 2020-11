Che cosa si nasconde nel “Sotto-Mondo” di Milano?

Dopo l’articolo pubblicato ieri da Giornalettismo e il video realizzato da quattro ragazze in pieno divieto di assembramenti, party, festini secondo DPCM nella suite di un famosissimo hotel di Milano, tra alcool, balletti sexy e un “finale” che non conosciamo… siamo stati riempiti di segnalazioni.

Sotto mondo Milano, cosa sta succedendo in città

Segnalazioni nate dopo l’inchiesta legata ad Alberto Genovese, che allargano l’orizzonte su un mondo della notte dove giovani ragazze che, sul web, si delineano come influencer, in realtà forse nascondono un “Sotto Mondo” che parte proprio dal web e da alcune pagine.

In tanti per esempio hanno segnalato la pagina Onlyfans, di cui ci occuperemo successivamente. Intanto, parlando del caso Genovese, oggi sveleremo i tentativi andati in fumo dell’imprenditore nel voler bruciare e distruggere le prove, le registrazioni che hanno immortalato i suoi reati. E poi parleremo di un’altra strana storia che lo riguarda. Il suo trapianto di capelli. All’apparenza un argomento facile, senza doppi fini, senza problematiche; in realtà il motivo, secondo chi indaga, per fuggire, lasciare l’Italia alla volta del Sud Africa.