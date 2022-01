Tuttosport inciampa su un meme di Lukaku

I complimenti all'Inter per la vittoria della Supercoppa non sono veri. Tutto è nato sui social, ma la testata sportiva torinese ci è cascata

Sarebbe bastato poco. Anzi, pochissimo. Per esempio, sarebbe stato sufficiente confrontare la maglia da gioco utilizzata dal Chelsea a Manchester contro il City (vittoria per gli uomini di Pep Guardiola per 1-0 e primato in classifica consolidato) e farsi assalire da qualche dubbio. Ma questo non è stato fatto e così, sulle pagine di Tuttosport in edicola domenica 16 gennaio, è stata riportata una dichiarazione attribuita a Romelu Lukaku. Peccato che fosse solamente un meme creato, sui social, per ironizzare sulle precedenti parole (ormai di qualche settimana fa) dell’ex centravanti dell’Inter.

«Lukaku: “Prima parlo di cose importanti. Complimenti all’Inter per la Supercoppa”». Questo il titoletto che compariva a pagina 24 dell’edizione di domenica 16 gennaio 2022 di Tuttosport. Una dichiarazione che dovrebbe far riaccendere le polemiche dopo quelle nate solo qualche settimana fa per le parole dell’ex attaccante nerazzurro a SkySport che aveva detto di esser molto dispiaciuto per il suo addio all’Inter e che a Londra non si trova bene (aprendo le porte a un suo ritorno a Milano). E da lì nacque un vero e proprio caso, con il belga che fu costretto a scusarsi con la società, con i compagni e con i tifosi (che, però, non hanno ancora digerito l’affronto).

Lukaku, un suo meme diventa notizia su Tuttosport

Ma se le parole a SkySport erano reali, quelle riportate ieri da TuttoSport erano false. Erano prese da un meme. Tutto è nato da qui.

“Lukaku, what went wrong vs Manchester City today?” Lukaku: “Let’s talk about important things first”. Congratulations to Inter Milan for winning the Super Coppa.” pic.twitter.com/2VINBG09c1 — Kelvin🇺🇸 (@Kelvin_Utd) January 15, 2022

La frase è stata completamente inventata. Lukaku non ha mai voluto fare i complimenti all’Inter per la vittoria della Supercoppa Italiana (contro la Juventus), soprattutto non lo ha fatto rispondendo alla domanda: «Cosa è andato storto contro il Manchester City oggi?». Quel meme (la foto è tratta da una video-intervista dopo il match contro l’Aston Villa del 26 dicembre scorso) è diventato virale. Talmente tanto da spingere i giornalisti di Tuttosport a un errore marchiano.

