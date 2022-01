Il canale Telegram no vax che taglia l’intervista di Anna Teresa Palamara (ISS) per fare disinformazione

Ah, anche registi. La propaganda no vax prosegue indefessa sulle piattaforme social e trova il suo habitat ideale su Telegram, la piattaforma su cui si sta acuendo sempre di più la disinformazione anti-vaccinista. Abbiamo spesso affrontato il tema della chat truffaldine (oltre che cospirazioniste), ma il core business di chi si sta prodigando in questa narrazione – ricca di inesattezze e falsità – segue sempre lo stesso canovaccio: quello delle bufale e delle informazioni artefatte. L’ultimo caso riguarda l’intervista della professoressa Anna Teresa Palamara andata in onda giovedì 13 gennaio al Tg5.

Ovviamente non riporteremo né il video, né il link, né il nome della chat Instagram che si è prodigata in questo taglio per fare della mera disinformazione. Sappiate solamente che questo filmato è stato condiviso migliaia di volte anche su Facebook. Insomma, l’engagement è stato molto alto. Ci limiteremo a condividere qualche screenshot per mostrare di cosa stiamo parlando e per poter cestinare direttamente, qualora lo ritrovaste in qualche bacheca o in qualche chat, il tutto.

Questo il messaggio pubblicato nella chat Telegram presa in esame. Poi c’è il video che inizia con una musica epica di sottofondo accompagnata da questa scritta.

«Dall’Istituto Superiore di Sanità arriva finalmente la verità: La variante Omicron colpisce soprattutto quelli con la terza dose». Un segreto di Pulcinella per chi non è bravo a fare i conti e realizzare la proporzione tra la popolazione vaccinate e quella non vaccinata. Perché ormai è noto che i vaccini non proteggano completamente dall’infezione (ma ne riducono le possibilità di contagio), ma il loro effetto più benefico arriva nella protezione dalle forme più gravi e severe (quelle da ricovero in gravi condizioni e in terapia intensiva) del Covid-19.

Anna Teresa Palamara, l’intervista tagliata dai no vax

Poi, dopo questi proclami con musica epica ecco comparire Luciano Onder che, al Tg5, pone alcune domande ad Anna Teresa Palamara che, oltre a far parte dell’Istituto Superiore di Sanità – come direttrice di Malattie Infettive – è anche Professoressa Ordinaria di Microbiologia e Microbiologia Clinica presso l’Università di Roma. Insomma, un’esperta del settore. E lì Onder chiede spiegazioni sugli effetti della variante Omicron, secondo le rilevazioni in Italia.

E lì la professoressa inizia con la sua risposta: «Questo può essere dovuto, fondamentalmente, a due motivi. Il primo motivo è che, soprattutto in Italia e in altri Paesi europei, la variante sta colpendo soprattutto persone vaccinate e soprattutto persone vaccinate con la terza dose».

E il video condiviso sulla chat Telegram dei no vax si conclude qui. Anzi, viene bloccata l’immagine, cresce la musica epica evocativa del complotto e vengono fatte apparire due emoticon al fianco della dottoressa.

Peccato che i registi no vax, oltre a non aver capito il senso della domanda, si sono dimenticati di mettere la risposta completa di Anna Teresa Palamara. Partiamo dal primo punto. Luciano Onder chiede all’esperta perché ci sia un numero così alto di persone asintomatiche sul computo totale degli attualmente positivi. E la professoressa non fa altro che spiegare come la maggior parte delle persone non sviluppi sintomi perché immunizzate. Insomma, la narrazione bufalesca dei no vax potrebbe già concludersi qui con la figuraccia di chi non è in grado di capire una domanda. Ma gli anti-vaccinisti, non ancora fieri della loro disinformazione (interna, evidentemente, ed esterna) hanno deciso anche di tagliare il video con la spiegazione completa.

Al minuto 4 e 40 secondi dell’edizione del TG5 di giovedì 13 gennaio 2022, infatti, troviamo il servizio completo di Luciano Onder con l’intervista – quella completa, non quella tagliata dai no vax – ad Anna Teresa Palamara. Cosa era stato rimosso nel tentativo di fare una becera propaganda no vax? La seconda parte della risposta: «E questo costituisce, di fatto, una barriera alla malattia grave. E dobbiamo ricordarcelo». Insomma, come era già evidente dalla prima parte della risposta, la professoressa ha sottolineato come la variante Omicron sia meno pericolosa – stando ai dati attuali – proprio grazie ai vaccini. E registi no vax potranno provare a concorrere per i Darwin Awards del 2022. Non certo per gli Oscar.