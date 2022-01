Il copia incolla su Whatsapp che dice che il Green Pass non serve più per lavorare da gennaio

La situazione, in Italia, la conosciamo bene. Qualunque fonte istituzionale, da quelle governative alla stampa credibile, lo conferma: il Green Pass è necessario per i lavoratori, pubblici e privati, come stabilito dal decreto legge n. 127/2021 in vigore dal 15 ottobre 2021. Con le ultime novità è arrivato l’obbligo si Super Green Pass – che esclude il Green Pass ottenuto tramite tampone – per tutti i lavoratori over 50 e l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 che sono disoccupati. Un quadro chiaro che di tutto parla tranne che di Green Pass gennaio che non serve. Sfortunatamente, però, c’è chi preferisce fare appello a un copia incolla che sta girando su Whatsapp in cui si afferma che la richiesta del Green Pass ai lavoratori da gennaio è illegale.

La storia del Green Pass gennaio che non serve

Tutto parte, come segnalato da Bufale.net, da un messaggio che gira su Whatsapp. Messaggio alla fine del quale c’è specificato «COPIATE INCOLLATE SENZA vi CONDIVIDERE» proprio per evitare che la persona che l’ha scritto e inviato per primo possa essere rintracciabile. Già questo la dice lunga, ma andiamo a vedere il testo del messaggio (il 90% rigorosamente in Caps Lock, per sottolineare quanto tutto questo sia sensazionale): «ATTENZIONE!!! – multe automaticamente nulle senza ricorsi – STOP CERTIFICATO VERDE SUL LAVORO!!! DAL 1° GENNAIO NON E’ PIU’ NECESSARIO! IL GOVERNO, volutamente o non volutamente, SI E’ AUTO-SMENTITO! I FATTI PARLANO CHIARO! LA LEGGE PREVEDEVA LA FINE DEL CERTIFICATO VERDE PER I LAVORATORI…IL 31 DICEMBRE 2021! L’ULTIMO D.L. NON PUO’ MODIFICARLA: DIRITTO DOCET!».

Il delirante messaggio prosegue invitando i lavoratori a denunciare chiunque chieda loro il Green Pass per lavorare, citando l’articolo 4 della Costituzione a sostegno del fatto che già prima il datore di lavoro fosse denunciabile e come a partire dal 31 dicembre lo sia a maggior ragione. Tra i vari deliri, viene affermato che lo stato di emergenza non sarebbe stato prorogato. Il 25 dicembre 2021, però, tramite l’articolo 1 del Decreto Legge 221 è entrata in vigore la proroga dello stato di emergenza, esteso fino al 31 marzo 2022.